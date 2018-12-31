Son Dakika Haberleri: Hamur'da Kar Yağışı

Hamur'da Kar Yağışı

1 saat önce

Ağrı'nın Hamur ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

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Ağrı'nın Hamur ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

ilçede akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü.

Yağış nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlanırken, yola çıkmaya hazırlanan sürücüler, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Kışın bu yıl geç geldiğini belirten ilçe sakinlerinden Murat Bakır, "Bu sene yağışlı geçeceğe benziyor. Allah sonunu hayır eylesin. Kar yağışı berekettir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:12 Kaynak: AA

Ağrı, Hamur, Kar, Güncel
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