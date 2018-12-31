Hamur'da Kar Yağışı
1 saat önce
Ağrı'nın Hamur ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Ağrı
'nın Hamur
ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.
ilçede akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü.
Yağış nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlanırken, yola çıkmaya hazırlanan sürücüler, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.
Kışın bu yıl geç geldiğini belirten ilçe sakinlerinden Murat Bakır, "Bu sene yağışlı geçeceğe benziyor. Allah sonunu hayır eylesin. Kar
yağışı berekettir." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:12 Kaynak: AA
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