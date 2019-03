Hamur'da Müzik Sınıfı Açıldı

Ağrı'nın Hamur ilçesinde bulunan Hamur Osmangazi Ortaokulu ve Yatılı Bölge Orta Okulunda 2 yeni müzik sınıfı açıldı.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde bulunan Hamur Osmangazi Ortaokulu ve Yatılı Bölge Orta Okulunda 2 yeni müzik sınıfı açıldı.



Hamur Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Çocuklar İçin Çal Derneği ve hayırseverlerin katkılarıyla Osmangazi Ortaokulu ve Yatılı Bölge Orta Okulu'nda 2 yeni müzik sınıfı açıldı. Hamur Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer'in eşi Çiğdem Tuncer'in organize ettiği ve her aşamasıyla ilgilendiği müzik sınıflarında öğrenciler, daha önce sadece televizyonda gördükleri müzik aletleriyle buluşmanın sevincini yaşadılar. Öğrenciler özellikle eğitimlerine sunulan piyanolara büyük ilgi gösterdiler. Müzik sınıflarının açılışına; Hamur Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ve Eşi Çiğdem Tuncer, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Belediye Başkanı Cezmi Ergül, İlçe Jandarma Komutanı Yücel Yılmaz, İlçe Emniyet Amiri Sabri Çolak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Sınıfların açılışında konuşan Hamur Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer,"Amacımız öğrencileri bir enstrümanla tanıştırarak müziği sevdirmek ve yetenekli çocukları konservatuvarlara yönlendirmek. Müziksel yetenek seviyeleri ne olursa olsun, her bireyin hayatında müzik vardır ve her öğrenci müzikle ilgili en az bir etkinliği yaşamına katmaktan keyif alacaktır. Öğrencilerin bu müzik aletlerinden kendisini en iyi ifade edebileceği hangisi ise ona yönlendirmek ve genel bir müzik sevgisi, beğenisi kazandırmak önemli eğitim hizmetlerindendir ve bu konuda hem eğitimcilere hem ailelere sorumluluklar düşmektedir. Müziğin öğrenciye bilişsel açıdan fayda sağladığı kanıtlanmış bir gerçektir. Müzik sınıflarının açılışında emeği geçen herkese teşekkür ederim"dedi.



Konuşmalarının ardından katılımcılar, 2 müzik sınıflarının kurdelesini keserek gezdi. Daha sonra Çocuklar İçin Çal Derneği yöneticileri tarafından müzik ziyafeti yapıldı. Öte yandan Hamur Kaymakamlığı, Çocuklar İçin Çal Derneği işbirliği ve hayırseverlerin katkılarıyla oluşturulan müzik sınıflarında, ses sistemleri, piyano, bağlama, org ve çeşitli müzik enstrümanları bulunduğu bildirildi. - AĞRI

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Oyuncu Savaş Özdemir'in, İlk Albüm Çalışmasının Görüntüleri İnternete Sızdırıldı

Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan, Yaşamını Yitirdi

Son Dakika! Bedelli Askerlikte Bugünkü Şartlarda Ücret 31 Bin Lira Olacak

Kılıçdaroğlu da Anketler Konusunda Erdoğan Gibi Düşünüyor