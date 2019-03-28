Son Dakika Haberleri: Hamur'da Öğrencilere "Kuaförlük ve Berberlik Hizmeti" Verildi

Hamur'da Öğrencilere "Kuaförlük ve Berberlik Hizmeti" Verildi

1 saat önce

Hamur Kaymakamlığı ve Ağrı Gençlik Merkezi işbirliği ile Yoğunhisar İlkokulunda "Kuaförlük ve Berberlik Hizmeti" verildi.

Hamur'da Öğrencilere
Hamur Kaymakamlığı ve Ağrı Gençlik Merkezi işbirliği ile Yoğunhisar İlkokulunda "Kuaförlük ve Berberlik Hizmeti" verildi.

Hamur Kaymakamlığı öncülüğünde Ağrı Gençlik Merkezindeki gönüllü gençler, berber Tugay Köse ve kuaför Pınar Taçyıldız'ın desteğiyle ilçe merkezine bağlı Yoğunhisar Köyü İlkokulunda öğrenim gören öğrencilere yönelik ücretsiz saç bakımı ve kesimi yapıldı. Öğrencilere hijyen eğitimi verilerek özbakım hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Saç bakımı ve kesiminden sonra Ağrı Gençlik Merkezi ve gönüllüleri tarafından düzenlenen palyaço gösterisi ve yüz boyama etkinliğiyle öğrencilerin keyifli vakit geçirmeleri sağlandı. Ardından Ağrı Gençlik Merkezi tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Hamur Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer'in eşi Çiğdem Tuncer ise, öğrencilerle yakından ilgilenerek her bir öğrenciye kitap hediye etti. Öğretmenlere de unutulmayarak kendilerine 'öğretmenlik mesleğine yönelik' kitaplar hediye edildi. Etkinlikte öğrenciler keyifli ve unutamayacakları bir gün geçirdiler. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:46 Kaynak: İHA

Pınar, Kuaför, Ağrı, Hamur, Güncel
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