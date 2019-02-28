Son Dakika Haberleri: Hamur'da Okullara Kar Tatili

Hamur'da Okullara Kar Tatili

35 dakika önce

Ağrı'nın Hamur ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapan okullarda ve köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi.

Hamur'da Okullara Kar Tatili, System.String[]
Ağrı'nın Hamur ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapan okullarda ve köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi.

Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve köy yollarının kapalı olması nedeniyle yarın (1 Mart 2019 Cuma) Hamur'da taşımalı eğitim gören öğrenciler ile köy okulları için eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:04 Kaynak: İHA

Ağrı, Hamur, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Halı Saha Maçına Erken Gelen Savcı, 14 Öğretmeni Sahadan Çıkaramayınca Gözaltına Aldırdı Önce Taciz, sonra Tokat! Kadın Öğretmene Saldırı Kamerada

Savcının Öğretmenleri Gözaltına Aldırdığı Olayda, Halı Saha Sahibi Konuştu Savcının Halı Sahada Gözaltına Aldırdığı Öğretmen Konuştu: Sırf Kendisi Oynamak İçin Bizi Sahadan Çıkarttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 19:39:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hamur'da Okullara Kar Tatili
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]