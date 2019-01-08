Son Dakika Haberleri: Hamur'da Stand-up Gösterisi Yapıldı

Hamur'da Stand-up Gösterisi Yapıldı

1 saat önce

Ağrı'nın Hamur ilçesinde öğretmen ve öğrencilere moral ve motivasyon sağlamak amacıyla Ağrı'nın stand-up gösterisi düzenlendi.

Hamur'da Stand-up Gösterisi Yapıldı, System.String[]
Ağrı'nın Hamur ilçesinde öğretmen ve öğrencilere moral ve motivasyon sağlamak amacıyla Ağrı'nın stand-up gösterisi düzenlendi.

Hamur Çok Programlı Anadolu Lisesi salonunda yapılan "Siz kim olduğunuzu biliyor musunuz" konulu gösteri Recep Demirkaynak tarafından yapıldı. İlçedeki lise öğrencilerine ve öğretmenlere yönelik yapılan gösteride katılımcılar keyifli dakikalar yaşadı. Güldürürken düşündüren Recep Demirkaynak'ın gösterisi büyük beğeni topladı.

Programa, Hamur Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, ilçe Emniyet Amiri Halit Çakmak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Önal, Ensar Vakfı Ağrı şube başkanı Murat Şam, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Program sonunda Kaymakam Ömer Faruk Tuncer tarafından sanatçı Recep Demirkaynak'a bir tablo hediye edildi. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:14 Kaynak: İHA

Recep Demirkaynak, Ağrı, Hamur, Yaşam
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