Hamur'da tapu müdürlüğü ile belediye arasında iş birliği protokolü imzalandı
1 saat önce
Ağrı'nın Hamur ilçesinde, İlçe Tapu Müdürlüğü ile Hamur Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Ağrı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:55 Kaynak: AA
'nın Hamur
ilçesinde, İlçe Tapu Müdürlüğü ile Hamur Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Hamur'da İlçe Tapu Müdürlüğü ile Hamur Belediyesi arasında Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi (TAKPAS) projesi kapsamında iş birliği protokolü yapıldı.
Protokolün imza töreninde konuşan İlçe Tapu Müdürü İdris Çiçek, protokol kapsamında mimari projelerin elektronik ortamda sistemden gönderileceğini ve belediye tarafından da yetki sahasındaki tapu bilgilerine sistemden ulaşabileceğini ifade etti.
Çiçek, bu sayede vatandaşların emlak beyan değeri almak için Tapu Müdürlüğe gitmelerine gerek kalmayacağını söyledi.
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