Son Dakika Haberleri: Hamur'da tapu müdürlüğü ile belediye arasında iş birliği protokolü imzalandı
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Hamur'da tapu müdürlüğü ile belediye arasında iş birliği protokolü imzalandı

1 saat önce

Ağrı'nın Hamur ilçesinde, İlçe Tapu Müdürlüğü ile Hamur Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Hamur'da tapu müdürlüğü ile belediye arasında iş birliği protokolü imzalandı, System.String[]
Ağrı'nın Hamur ilçesinde, İlçe Tapu Müdürlüğü ile Hamur Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Hamur'da İlçe Tapu Müdürlüğü ile Hamur Belediyesi arasında Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi (TAKPAS) projesi kapsamında iş birliği protokolü yapıldı.
Protokolün imza töreninde konuşan İlçe Tapu Müdürü İdris Çiçek, protokol kapsamında mimari projelerin elektronik ortamda sistemden gönderileceğini ve belediye tarafından da yetki sahasındaki tapu bilgilerine sistemden ulaşabileceğini ifade etti.
Çiçek, bu sayede vatandaşların emlak beyan değeri almak için Tapu Müdürlüğe gitmelerine gerek kalmayacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:55 Kaynak: AA
Hamur, Ağrı, Güncel
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