Hamur kesme makinasına elini kaptırdı, fırında korku dolu anlar yaşandı! - Son Dakika

Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'ndeki fırında meydana gelen olay, hem fırın çalışanlarını hem de olaya tanık olan bölge sakinlerini korkuttu. Ekmek hazırlamak için çalışmalarına devam eden fırın işçisi İbrahim D., hamur kesme makinesine hamuru koyduğu sırada bir anlık dalgınlık nedeniyle elini makineye kaptırdı.

PARMAKLARI KESİLDİ

Parmakları kesilen İbrahim D. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. İbrahim D.'nin elinin kesilmesinden sonra panik içinde koyması güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.