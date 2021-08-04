Son dakika haber! Karı koca çiftin mısır tarlası görünümlü uyuşturucu tarlasına polis operasyonu - Son Dakika

Karı koca çiftin mısır tarlası görünümlü uyuşturucu tarlasına polis operasyonu

Hamur teknesinde 72 kilo esrar, mısır tarlasında 15 bin kök kenevir ele geçirildi

Mısır tarlarına ekili kenevirleri polis droneyle tarlayı didik didik ederek buldu

Afyonkarahisar polisinden son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da mısır tarlası ve bostanı kenevir eken karı, koca çift polisin drone destekli operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Polisi hasadı yapılan 72 kilo 100 gram esrarı hamur tekneleri, 15 bin 894 adet ekili keneviri ise mısır tarlasını drone ile didik didik ederek ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde Çobanlar İlçe Emniyet Amirliği desteği ile Çobanlar ilçesinde gerçekleştirdi. Aldıkları bir ihbar üzerine harekete geçen narkotik polisi ilçede Zeki ve Rahime U., isimli karı, koca çiftin çiftlik evlerine baskın düzenledi. Çiftlik evi ve eklentilerinde arama yapan polis, ev ekmeği yapmak için fırınlara hamur taşınan tekneler içerisinde hasadı yapılıp kurutulmuş halde 72 kilo 100 gram esrar ele geçirdi.

Kenevirler mısırların arasında havadan böyle tespit edildi

Operasyonda evin hemen yanı başındaki mısır tarlaları ve bostandan şüphelenen polis operasyonun devamında şüphelerinde haklı çıktı. Bölgede drone kaldıran ekipler mısır tarlasını incelediklerinde ekili vaziyette kenevir olduğunu belirledi. Tarlayı drone ile havadan saatlerce didik didik eden ekipler ekili haldeki 15 bin 894 adet kenevirin yerini tespit etti. Ekipler ardından kenevirin sökümlerini yaptı. Kenevir ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonrası ekili oldukları yerden söküldü.

Polis esrarı bulduktan sonra sevinçlerini böyle gösterdi

Operasyonunda ardından Zeki U., ile Rahime U., isimli karı koca çift gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Operasyon esnasında kenevirleri bulan ekipler sevinçlerini kendilerini görüntüleyen polis dronesine el işaretleri yapıp, gülümseyerek gösterdi.

Öte yandan, polis ekipleri ele geçirdikleri esrar miktarı göz önüne alındığında kentte son yıllarda yapılan en büyük uyuşturucu operasyonlarından birisine imza attı.