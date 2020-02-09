Hamur ve Diyadin'de köy okulları ile taşımalı eğitim tatil - Son Dakika

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Hamur ve Diyadin'de köy okulları ile taşımalı eğitim tatil
6 saat önce
AĞRI'nın Hamur ve Diyadin ilçelerinde köy okulları ile taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 09:53 Kaynak: DHA
AĞRI'nın Hamur
ve Diyadin
ilçelerinde köy okulları ile taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.
Hamur Kaymakamlığından yapılan açıklamada, aşırı kar yağışı nedeniyle yolların kapanmasından dolayı köy okulları ile taşımalı gelen tüm öğrenciler için eğitime 10 Şubat Pazartesi günü ara verildiği bildirildi.Diyadin Kaymakamlığı da olumsuz hava şartları sebebiyle köy ve taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.
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