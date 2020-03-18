Hamur Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerden Çanakkale Türküsü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hamur Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerden Çanakkale Türküsü - Son Dakika

Hamur Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerden Çanakkale Türküsü

17 dakika önce

Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla Ağrı Hamur Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri Çanakkale Türküsü'nü seslendirdikleri bir klip hazırladı.

Hamur Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerden Çanakkale Türküsü, System.String[]

Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla Ağrı Hamur Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri Çanakkale Türküsü'nü seslendirdikleri bir klip hazırladı.


Ağrı Hamur Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerinin Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı için hazırladıkları klipte Ağrı ve Hamur'da bulunan bazı bölgelerde kaydedilen görüntülere de yer verildi. Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ve Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç'un da yer aldığı klip, şehitlere armağan edildi. - AĞRI

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Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:02 Kaynak: İHA
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