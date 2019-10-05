Son Dakika Haberleri: Hamur YBO öğrencilerinin 'Çocuk İçin Çal' klibi büyük ilgi gördü
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Hamur YBO öğrencilerinin 'Çocuk İçin Çal' klibi büyük ilgi gördü

1 saat önce

Hamur YBO öğrencilerinin 'Çocuk İçin Çal' klibi büyük ilgi gördüAĞRI - Ağrı'nın Hamur İlçesi Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerinin müzik öğretmenleri öncülüğünde Anadolu'da Bozkırın Tezenesi olarak bilinen Halk Ozanı Neşet Ertaş'ın "Nerede bir türkü söyleyen görürsen korkma yanına otur.

Hamur YBO öğrencilerinin 'Çocuk İçin Çal' klibi büyük ilgi gördü

AĞRI - Ağrı'nın Hamur İlçesi Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerinin müzik öğretmenleri öncülüğünde Anadolu'da Bozkırın Tezenesi olarak bilinen Halk Ozanı Neşet Ertaş'ın "Nerede bir türkü söyleyen görürsen korkma yanına otur. Çünkü kötü insanların türküleri yoktur" sözlerinden yola çıkarak çektikleri 'Çocuk İçin Çal' klibi büyük ilgi gördü.

Hamur Yatılı Bölge Ortaokulu Müzik Öğretmeni M. Akif Ağcadağ öncülüğünde Hamur Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakaoç ve okul idarecilerinin destekleri ile Ağrı Hamur Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerinin çektiği klipte "Gönül Dağı ve Ağrı Dağından Uçtum" türküleri seslendiriliyor.

Ayrıca öğrenciler, Hamur ilçe merkezi ve köylerinin çekim mekanları olarak kullanıldığı klipte, bölgedeki bütün zorluklara ve yaşadıkları imkansızlıklara dikkat çekiyor. Yaklaşık 7 dakika süren klip, bölgenin sahip olduğu doğal güzelliklerinden sunduğu görsellerle de ilçenin tanıtımına katkı sunuyor.

Hamur YBO öğrencilerinin 'Çocuk İçin Çal' klibi büyük ilgi gördü

Hamur, Çal, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:15 Kaynak: İHA
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