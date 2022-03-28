"Hamurumda Paylaşmak Projesi"yle 700 kitap dağıtıldı - Son Dakika

Kahta ilçesi Şehit Yunus Uğur Anadolu Lisesi "Hamurumda Paylaşmak Projesi" kapsamında Bölükyayla Ortaokulunda eğitim gören öğrencilere 700 kitap bağışında bulundu.

Kitap okunması ve paylaşımını artırmayı amaçlayan e-twin???????ning projesi kapsamında ağaç dikimi, şiir dinletisi, sokak hayvanlarının beslenmesi ile öğrenciler yararına kermes düzenlendi. Hayırseverler tarafından toplanan yardımlarla öğrencilere kitap temin edildi.

Projenin yürütücüsü Kahta Şehit Yunus Uğur Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Emine Tırpan, Bölükyayla Ortaokulunda düzenlenen kitap takdim töreninde, projeyle paylaşmayı öğrenciler arasında yaymak istediklerini söyledi.

Hayırseverler tarafından toplanan yardımlarla alınan kitapların öğrencilere verildiğini aktaran Tırpan, emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü, Şehit Yunus Uğur Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Özen, Bölükyayla Ortaokulu Müdürü Ebubekir Bozan ve projede çalışan öğretmenlerle öğrenciler katıldı.