Hamza Baran Arıkan, Bursaspor tarihine geçti
01.05.2021 14:35
Bursaspor'un Eskişehirspor'la oynadığı maçta ilk 11'de şans bulan Hamza Baran Arıkan, yeşil-beyazlı takımın profesyonel liglerde forma giyen en genç futbolcusu oldu.
Bursaspor'un Eskişehirspor'la oynadığı maçta ilk 11'de şans bulan Hamza Baran Arıkan, yeşil-beyazlı takımın profesyonel liglerde forma giyen en genç futbolcusu oldu.
Bursaspor'un genç ismi Hamza Baran Arıkan tarihe geçti. Yeşil-beyazlı takımın Eskişehirspor'la oynadığı maça ilk 11'de başlayan Hamza, Bursaspor tarihinin profesyonel liglerde forma giyen en genç oyuncusu oldu. Hamza Baran Arıkan, 16 yaş 1 ay 22 gün ile tarihe geçerken, Enes Ünal'ı da geride bırakmış oldu. Şu sıralarda İspanya'da Getafe formasını terleten Enes Ünal, 16 yaş 3 ay 15 günle bu unvanın daha önceki sahibi konumundaydı. - BURSA
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