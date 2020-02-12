AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Av. Hamza Dağ Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koordine edilen Ege Turizm Merkezi Çeşme Projesi'nin tüm bölgeyi ayağa kaldıracağını ve projenin hayata geçmesiyle beraber 100 bin kişilik bir istihdam planlandığını söyledi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koordine edilen İzmir'in Çeşme ve Urla ilçelerini kapsayan Ege Turizm Merkezi Çeşme Projesi ile ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Av. Hamza Dağ'dan açıklama geldi. Dağ, projenin sadece İzmir değil bir Türkiye projesi olduğunu söyledi.



100 bin kişi istihdam edilecek



Milletvekili Dağ, Türkiye'nin Dünya'daki turizm pastasından pay alabilmesi için bakanlığı yoğun çalışmalar yaptığını ifade ederek, "Hepimiz biliyoruz ki artık turizm deniz, kum ve güneşten ibaret değil. Tarih ve doğa turizminin yanında şehirlerin cazibesi nedeniyle de turizm gelişiyor. Ülkemizdeki turizm potansiyeline baktığımızda Ege Bölgesi illerinin zaman ve süre sıkıntısı sürekli önümüze geliyor. Çeşme, Kuşadası, Didim, Marmaris gibi bulunduğu bölgeyi etkileyen turizm bölgelerinde sezon 2-3 ayla sınırlı. Bu tür bakanlık destekli yatırımlar hem yatırımcının önünü açıyor hem de istihdam olanaklarının gelişmesine etki ediyor. Çeşme'de yapılacak turizm projesi kapsamında 100 bin kişinin istihdam edilmesi düşünülüyor. Buralarda yüksek yapılar olmayacak. Bölgenin dokusu korunurken orada yaşayan insanlar için cazip olanaklar ortaya çıkacak. Golf sahaları, agro turizm ve doğa turizmi ile şehirlerde sıkışan vatandaşlarımız buralara gelerek rahat nefes alacak. Bu plana baktığınızda kıyının yani deniz kenarının yapılaşmaya kapalı olduğunu görürsünüz. Yürüyüş yolları ve geniş alanlar bırakılarak ziyaretçiler denizle doğrudan buluşacaklar" dedi.



"İzmir'e çağ atlatacak bir turizm projesi"



Hamza Dağ, Urla Zeytineli'nde bulunan mülkiyeti vatandaşlara ait köy arazilerinin kamulaştırma programından çıkartıldığını da vurguladı. Dağ, vatandaşların istemediği bir şeyi kesinlikle yapmayacaklarını söyleyerek, "Bu proje nasıl vatandaş odaklı ve katma değer kazandırıyorsa alınan karar da o kapsamda değerlendirilmelidir. Turizm bölgesinin yakınlarında kalan bu araziler agro turizm potansiyeli ile daha da değerlenecektir. İçinde tema parklar, film stüdyoları, golf alanları ve büyük bir müze projesinin yer aldığı yeni proje İzmir'e çağ atlatacak bir turizm projesidir" diye konuştu.



Dağ, Kültür ve Turizm Bakanlığının projede paydaş olan başta İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çeşme-Urla ilçe belediyeleriyle de temasta olduğunu söylerken STK'ların da görüşlerinin alınacağının altını çizdi. - İZMİR