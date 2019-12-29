Hamza Dağ'dan İzmir Büyükşehir Belediyesine isale hattı uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hamza Dağ'dan İzmir Büyükşehir Belediyesine isale hattı uyarısı - Son Dakika

Hamza Dağ'dan İzmir Büyükşehir Belediyesine isale hattı uyarısı

6 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de geçen hafta 40 saat süren su kesintisine ilişkin, Büyükşehir Belediyesinin gerekli yatırımları yaparak isale hattının alternatifini oluşturması gerektiğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de geçen hafta 40 saat süren su kesintisine ilişkin, Büyükşehir Belediyesinin gerekli yatırımları yaparak isale hattının alternatifini oluşturması gerektiğini söyledi.

Ödemiş ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Dağ, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yağmurun yağdığı gün İzmir'in 3 büyük ilçesinin susuz kalma durumunun, dünyanın neresinde olursa olsun bir eleştiri sebebi olduğunu söyledi.

Dağ, İzmir'de geçen sene ocakta da su kesintisi yaşandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Çağrımızı o zaman da yapmıştık, şimdi de yapıyoruz. Bu konuda sorumluluk ve yetki tamamen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aittir. Bir an önce gerekli yatırımları yapmak suretiyle bu isale hattının alternatifini mutlaka oluşturmak zorundadır. Yoksa her sene yaşanabilecek bir hadisede vatandaşlarımızın hoş olmayan bir durum ve görüntülerle karşı karşıya kalmasına, kenttin Türkiye ve dünyaya böyle bir görüntü verilmesi bir İzmirli olarak bizi de rahatsız ediyor."

Ödemiş'e çok önemli yatırımların yapıldığını belirten Dağ, devlet hastanesinin vatandaşlara hizmet vermeye başladığını, yem fabrikası inşaatının da hızla yükselmeye devam ettiğini sözlerine ekledi.

Hamza Dağ'dan İzmir Büyükşehir Belediyesine isale hattı uyarısı

Hamza Dağ, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 08:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar Boğaz'da yüzdü
Kahramanmaraş'ta emekli bir vatandaş, çocuklar oynasın diye dağdan kar getirdi Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için "turuncu" uyarı: Rüzgarın şiddeti 100 kilometreye kadar çıkacak Türkiye karla mücadele ediyor! İşte yağışın etkili olduğu iller

Son Dakika Haberleri
02:32 Bahreyn, ABD'nin Ketaib Hizbullah'a yönelik saldırısına destek verdi - Son Dakika
02:30 İzmir'de İlçe Sağlık Müdürü ile doktor eşi aynı saatlerde öldürüldü  (3) - Son Dakika
02:22 Balıkesir'de otomobilin çarptığı aydınlatma direği yıkıldı, faciadan dönüldü - Son Dakika
02:11 Balıkesir'de otomobilin çarptığı aydınlatma direği yıkıldı, faciadan dönüldü - Son Dakika
02:08 Türkiye Yazma Eserler Kurumu ve Adli Tıp Kurumu personel alacak - Son Dakika
00:25 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt verdi - Son Dakika
23:39 Karaman'ın üç ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 03:05:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hamza Dağ'dan İzmir Büyükşehir Belediyesine isale hattı uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]