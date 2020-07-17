Hamza Dağ'dan İzmir'e yeni sağlık kampüsü müjdesi - Son Dakika

Hamza Dağ'dan İzmir'e yeni sağlık kampüsü müjdesi

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne ait arazi, yeni bir kampüs oluşturulmak üzere Bakırçay Üniversitesi'ne devredildi.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne ait arazi, yeni bir kampüs oluşturulmak üzere Bakırçay Üniversitesi'ne devredildi. Üniversiteler ile kurumlar arasındaki dayanışmanın sürdüğünü söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir'e hem yeni bir sağlık kampüsü hem de yeni bir sağlık teknoparkının geldiğini açıkladı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi'nde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne ait arazi, Bakanlık kararıyla Bakırçay Üniversitesi'ne devredildi. Yazılı bir açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Bakırçay Üniversitesi'nin çok geniş bir kampüs arazisine sahip olan bir üniversite olmadığını, ancak son dönemde çeşitli kurumlarla gerçekleşen protokollerin ardından genişletilmesinin zorunlu hale geldiğini bildirdi. Sağlık kampüsünün kurulması için ilk adımın atıldığını söyleyen Dağ, "Bakırçay Üniversitesi, 4 sene önce İzmir'imize ve ülkemize kazandırdığımız bir üniversite olmasına rağmen, hızla büyüyerek ve gelişerek hem akademideki yerini almış hem de tercih edilen bir üniversite hüviyeti kazanmıştır. Geçtiğimiz ay Bakırçay Üniversitesi ile Çiğli Devlet Hastanesi'nin afiliye olduğunun ve artık Çiğli Devlet Hastanesi'nin üniversite hastanesi olarak hizmet vereceğinin müjdesini vermiştik. Üniversitemiz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız arasında gerçekleşen bu protokol ile şehrimiz yeni bir sağlık kampüsüne kavuşmuş olacaktır" dedi.  Karşıyaka'da kurulacak ilk üniversite yerleşkesinin yaklaşık 70 dönümlük bir araziye kurulacağını ifade eden Dağ, şöyle devam etti: "Bakırçay Üniversitesi'ne bağlı Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Sağlık Bilimleri fakültelerinin yanı sıra, yeni kurulacak olan Sağlık Temalı bir Teknokent de bulunacaktır. Tüm dünyanın, engellenemez bir şekilde içine sürüklendiği pandemi döneminde, hem ülkemizdeki salgın sürecini başarılı bir şekilde yönetmenin hem de 80'den fazla ülkeye tıbbi malzeme desteği göndermenin arka planında yatan hikaye; AK Parti olarak hastanelere, sağlık sektörüne yaptığımız yatırımlar ve sağladığımız kolaylıkların hikayesidir. Milletimizin hayatını kolaylaştıracak, akademimizin kalitesini artıracak ve ülkemizin her alanda standartlarını yükseltecek çalışmaları yürütmeyi sürdüreceğiz."

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Hamza Dağ, Karşıyaka, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 12:13 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hamza Dağ'dan İzmir'e yeni sağlık kampüsü müjdesi - Son Dakika
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