Son Dakika Haberleri: Hamza Dağ, Kınık Devlet Hastanesini Ziyaret Etti

Hamza Dağ, Kınık Devlet Hastanesini Ziyaret Etti

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kınık'ta yapımı tamamlanan Kınık Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti Dağ, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ile Kınık Devlet Hastanesi'ne giderek son durum hakkında bilgi aldı.

Hamza Dağ, Kınık Devlet Hastanesini Ziyaret Etti, System.String[]
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kınık'ta yapımı tamamlanan Kınık Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti


Dağ, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ile Kınık Devlet Hastanesi'ne giderek son durum hakkında bilgi aldı.


AK Parti Belediye Başkanı Doğruer, hastanenin yüzde yüz tamamlandığını belirterek, bu ay açılışını gerçekleştireceklerini söyledi.


Dağ, hastanenin bölümlerini inceledikten sonra sivil toplum kuruluşları ve esnaf odalarını ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 08:52 Kaynak: AA

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