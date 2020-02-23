Hamza Hamzaoğlu: "Ankara derbisine yakışan bir maç oldu" - Son Dakika
Son Dakika Spor Hamza Hamzaoğlu: 'Ankara derbisine yakışan bir maç oldu' - Son Dakika Spor

Hamza Hamzaoğlu: "Ankara derbisine yakışan bir maç oldu"

7 saat önce

Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, "Ankara derbisine yakışan bir şekilde maç oldu" dedi.

Hamza Hamzaoğlu:

Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, "Ankara derbisine yakışan bir şekilde maç oldu" dedi.


Karşılaşma sonrası konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Ankara derbisine yakışan bir maç olduğunu belirterek, "Bir derbi maçı oynadık, Ankara derbisine yakışan bir şekilde maç oldu iyi maç oldu. Öncelikle her iki takımın oyuncularını kutluyorum. Tehlikeli bir takıma karşı maç yaptık. Bütün hafta boyunca da aslında rakibimizin etkili yönlerini nasıl kapatırız diye bunu düşündük, bunu çalıştık ama aynı zamanda da kazanmak zorunda olduğumuz bir maç oynayacağımız için kontrollü ama hücuma da çıkmamız gerektiğini biliyorduk. Bugün zaman zaman pozisyonlar yakaladık değerlendiremedik. Rakibimiz de yakaladığı kontra ataklarla etkili tarafıyla pozisyonlar buldu atamadı. Ama güzel bir golle, Halil İbrahim'in iyi ortası, Sio'nun da doğru zamanda doğru yerde iyi bir vuruşuyla maçı kazandık. Tebrik ediyorum oyuncularım şimdi önümüzde Galatasaray maçı var ona en iyi şekilde hazırlanacağız. Aşağıdan biraz uzaklaştık gibi gözükse de lig hala devam ediyor. O yüzden kontrolü, dikkati, konsantrasyonu bozmadan önümüzdeki maçları da en iyi şekilde oynayıp yukarılara çıkmaya gayret edeceğiz. İnşallah bunda da başarılı oluruz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Hamza Hamzaoğlu, Gençlerbirliği, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 07:25 Kaynak: İHA
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