Hamza Hamzaoğlu: "Beşiktaş maçından iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Hamza Hamzaoğlu: 'Beşiktaş maçından iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz' - Son Dakika Spor

Hamza Hamzaoğlu: "Beşiktaş maçından iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz"

6 saat önce

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, bu hafta ligde oynayacakları Beşiktaş maçından ellerinden gelenin en iyisini yapıp, iyi bir sonuçla sahadan ayrılmak istediklerini söyledi.

Hamza Hamzaoğlu:

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, bu hafta ligde oynayacakları Beşiktaş maçından ellerinden gelenin en iyisini yapıp, iyi bir sonuçla sahadan ayrılmak istediklerini söyledi.


Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.


Geçtiğimiz hafta oynadıkları Sivasspor maçını değerlendiren Hamza Hamzaoğlu, "Geçtiğimiz hafta lidere karşı iyi bir oyun oynadık. Taktiksel anlamda baktığımızda düşündüğümüz her şeyi sahaya yansıtabildik. Sonucu da almak üzereydik ama son anda gelen gole mani olamadık. Sorun değil, önemli olan sonuca giden yolda yaptıklarımız bizim için önemliydi. Oldukça iyi şeyler yaptığımızı gördük. Daha da iyi olacağımızı görüyoruz. Onunda sinyallerini alıyoruz" diye konuştu.


"Beşiktaş maçında iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz"


Hafta sonu oynayacakları Beşiktaş maçının önemli olduğunu dile getiren Hamzaoğlu, "Beşiktaş maçı bizim için çok daha önemli. Beşiktaş içinde önemli. Geçtiğimiz hafta kayıpla geçtiler ve ligin ilk yarısının son maçında sahasında kazanmak isteyeceklerdir. Dolayısıyla çok daha baskılı bir ortamda bu maçı oynamak zorundayız. Bunlara hazırlıklı bir şekilde gideceğiz. Orada da elimizden geleni en iyi şekilde yapıp iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz" şeklinde konuştu.


"Bugüne kadar ekip olarak 'Eyvah şu oyuncumuz yok' demedik"


Her oyuncunun kendisi için önemli olduğunu vurgulayan başarılı teknik adam, "Ama bugüne kadar ekip olarak 'Eyvah şu oyuncumuz yok' demedik. Çünkü 28 kişilik bir kadromuz var. Her oyuncumuz bizim için kıymetli. Olmayan arkadaşlarımızın yerine diğer oyuncularımızı oynatıyoruz. Onlarda karışlığını veriyor. Buda bizi ayrıca mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.


"Bize güç katacak, uyum sağlayacak oyuncu bulabilirsek transferini gerçekleştireceğiz"


Devre arasında transfer yapılıp, yapılmayacağı sorusuna Hamzaoğlu, "Antrenmanlarımızı bitirdikten sonra kalan zamanımızı transfer için geçiriyoruz. Kadromuzu güçlendirebilir miyiz diye bakıyoruz. Ama çok acil ihtiyacımız var mı? Yok diyebiliriz. Fakat yine de bakıyoruz. Bize gelip güç katacak, uyum sağlayacak oyuncu bulabilirsek transferini gerçekleştireceğiz. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor" diye cevapladı.


"Sio bu haftada olmayacak"


Gençlerbirliği'nin en önemli kozlarından biri olan ve rahatsızlığı bulunan Giovanni Sio olmayacağını belirten Hamza Hamzaoğlu, antrenmanlara çıkacak durumda olmadığını ifade etti.


Açıklamanın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu herkesin yeni yılını kutladı. - ANKARA

Hamza Hamzaoğlu, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:48 Kaynak: İHA
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