Hamza Hamzaoğlu: Bizi hedefe taşıyabilecek iyi bir kadro kurduk - Son Dakika

Hamza Hamzaoğlu: Bizi hedefe taşıyabilecek iyi bir kadro kurduk

09.10.2020 12:21
Hamza Hamzaoğlu: Bizi hedefe taşıyabilecek iyi bir kadro kurduk, System.String[]

SÜPER Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Bizi hedefe taşıyabilecek iyi bir kadro kurduk" dedi.

SÜPER Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Bizi hedefe taşıyabilecek iyi bir kadro kurduk" dedi.

Yeni Malatyaspor, milli maç arasının ardından ligin beşinci haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı siyahlılar, milli aradan istifade ederek, futbolculara dayanıklılık testi yaptı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu idaresinde gerçekleştirilen antrenmanda milli takımlarında yer alan Christian Cueva, İssam Chebake, Youssouf Ndayishimiye, Jody Lukoki ve Teenage Lingani Hadebe katılmadı. Sakatlığı nedeniyle Fraport-TAV Antalyaspor karşılaşmasında kadroda yer alamayan orta saha oyuncusu Fernando Zuqui'nin ayak bileğindeki ödem nedeniyle tedavisinin devam ettiği, İttifak Holding Konyaspor maçına kadar hazır hale geleceği bildirildi. Bir dönem Yeni Malatyaspor'da forma giydikten sonra Gençlerbirliği'ne transfer olan ardından yeniden sarı- siyahlı takıma katılan kaleci Ertaç Özbir ise kendisini görüntüleyen basın mensuplarına selam verdi. Özbir, 'Röportajlarımı özlediniz mi?' esprisini yaptı.

Sarı siyahlı takımın Brezilyalı defans oyuncusu Wallace Fortuna dos Santos'un ise özel misafirleri vardı. Wallace Fortuna dos Santos'un eşi Nathalia ile oğlu Lorenzo antrenmanı ziyaret etti. Kendisine doğru koşan oğluna sarılan Wallace, eşine 'hoş geldin' dedikten sonra antrenmana döndü. Milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen sarı-siyahlılarda futbolculara dayanıklılık testi yapıldı. Testleri tamamlanan futbolcular ise koşu antrenmanı yaptı.İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, milli aradan istifade ederek, hem oyuncuların seviyesini görmek hem de güzel bir dayanıklılık antrenmanı yapmak üzere futbolculara dayanıklılık testi yaptıklarını, ufak tefek testlerin ardından maç haftasına gireceklerini, maç haftasında normal çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.Hamzaoğlu, milli ara sonrası ligdeki ilk 3 haftaya göre daha iyi durumda olacaklarını ifade ederek, "Eksiklerimizi tamamladık. Transfer dönemi de kapandı, herkes de artık rahat etti. Şu anda çalışmalarımızı da buna göre sürdürüyoruz. Milli takımda olan oyuncularımız var, onlar da maçlarını bitirdikten sonra katılacaklar. Çok kısa bir süre sonra da Konya maçına çıkacağız. Biz de bu arada altyapıdan 6 genç kardeşimizi takıma aldık. Hem onların durumunu görmek hem de A takımın havasını biraz solumalarını amaçlayarak aramıza aldık ve antrenmanlarımızı bu şekilde sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.'İYİ BİR TAKIM OLDUK'Hamzaoğlu, bir gazetecinin 'Transfer dönemi istediğiniz şekilde gelişti mi?' sorusuna, "Şu anda bizi hedeflerimize taşıyabilecek bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. İyi bir takım olduk. Bizim için önemli olan kadrodaki isimler değil, bu isimlerin buradaki uyumu, takım oyuncusu olup olmadıkları, bu takım için fedakarlık yapıp yapamayacakları ki şu ana kadar şükürler olsun gördüğümüz hem yerli hem de yabancı arkadaşlarımızın hepsi bu takım için mücadeleye hazır durumdalar. Birbirleriyle gayet uyumlu çalışıyorlar, uyumlu ilişkiler kuruyorlar. İnşallah maçlarda alacağımız sonuçlar da bize yardımcı olursa kısa sürede toparlanıp, iyi yerlere doğru yürüyebiliriz" şeklinde yanıt verdi. "KAÇ AYDIR TARAFTARSIZ OYNUYORUZ"

Hamzaoğlu, milli maç arasından sonra Süper Lig maçlarında önce stat localarına ardından da tribün kapasitesinin yüzde 10'u kadar seyirci alınmasının ön görülmesine ilişkin ise, "Tabii ki kaç aydır taraftarsız oynuyoruz. Artık aslında alıştık da ama alışmak doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Fakat tadı tuzu olmuyor. Onların mutlaka itici bir gücü oluyor. Maçların temposuna etkisi oluyor çünkü taraftarlı maçlar daha tempolu geçiyor. Sahaya onların heyecanı da yansıyor. Önemli olan bir an önce sağlıklı bir ortama kavuşup, ondan sonra taraftara açmak. İnşallah bir an öncede bu sağlıklı ortamı yakalar ve yeniden maçlarımızı taraftarlarımızla oynamaya başlarız" değerlendirmesinde bulundu.

Hamza Hamzaoğlu: Bizi hedefe taşıyabilecek iyi bir kadro kurduk
Hamza Hamzaoğlu: Bizi hedefe taşıyabilecek iyi bir kadro kurduk
Hamza Hamzaoğlu: Bizi hedefe taşıyabilecek iyi bir kadro kurduk
Hamza Hamzaoğlu: Bizi hedefe taşıyabilecek iyi bir kadro kurduk
Hamza Hamzaoğlu: Bizi hedefe taşıyabilecek iyi bir kadro kurduk
Hamza Hamzaoğlu: Bizi hedefe taşıyabilecek iyi bir kadro kurduk
Hamza Hamzaoğlu: Bizi hedefe taşıyabilecek iyi bir kadro kurduk
Hamza Hamzaoğlu: Bizi hedefe taşıyabilecek iyi bir kadro kurduk
Hamza Hamzaoğlu: Bizi hedefe taşıyabilecek iyi bir kadro kurduk
Hamza Hamzaoğlu: Bizi hedefe taşıyabilecek iyi bir kadro kurduk
Hamza Hamzaoğlu: Bizi hedefe taşıyabilecek iyi bir kadro kurduk

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Hamza Hamzaoğlu, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Hamza Hamzaoğlu: Bizi hedefe taşıyabilecek iyi bir kadro kurduk - Son Dakika Spor

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