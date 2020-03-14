Hamza Hamzaoğlu: "Bugün iyi oynamadık" - Son Dakika
Son Dakika Spor Hamza Hamzaoğlu: 'Bugün iyi oynamadık' - Son Dakika Spor

Hamza Hamzaoğlu: "Bugün iyi oynamadık"

6 saat önce

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 1-0'lık Denizlispor yenilgisi sonrası, "Maçın başından sonuna kadar üstün oynayan bir Denizlispor vardı.

Hamza Hamzaoğlu:

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 1-0'lık Denizlispor yenilgisi sonrası, "Maçın başından sonuna kadar üstün oynayan bir Denizlispor vardı. Fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Bugün çok iyi oynamadık, bu bir gerçek" dedi.


Süper Lig'in 26. haftasında Denizlispor - Gençlerbirliği'ni ağırladı. Karşılaşma ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşma sonrası basın toplantısı düzenleyen Hamza Hamzaoğlu, karşılaşmayı değerlendirdi. Karşılaşmada iyi oynamadıklarını ve bu yüzden puan kaybettiklerini anımsatan Hamzaoğlu, "Bugün maçın başından sonuna kadar üstün oynayan bir Denizlispor vardı. Biz zaman zaman belki beraberlik şansını yakalayacak birkaç tane pozisyonumuz olmuş olsa da Denizlispor bizden daha iyi oynadı. Bugün hakkettiği bir galibiyet aldı, tebrik ediyorum. Biz şimdi önümüzdeki haftaya iyi şekilde hazırlanıp buradan kaybettiğimiz puan ve puanları oradan telafi etmeye çalışacağız. Maç ile ilgili fazla söyleyebileceğim bir şey yok yani bugün çok iyi oynamadık bu bir gerçek" dedi.


Hamza Hamzaoğlu, Gençlerbirliği, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 06:22 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Denizlispor, Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi
Fenerbahçe, Konyaspor'a 1-0 yenildi Fenerbahçeli taraftarlar, Ali Koç'u istifaya davet etti Luiz Gustavo'dan takım arkadaşlarına eleştiri: İşler iyi giderken herkes Ronaldinho

Son Dakika Haberleri
00:19 Diyarbakır'da tek ödüllü kız ragbi takımı
00:19 Bülent Korkmaz: "VAR sistemi hata yapmamalı"
00:10 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe maçının ardından - Bülent Korkmaz
00:08 Maçın ardından
00:06 Zeki Murat Göle: "Çok büyük utanç duyuyorum"

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 00:30:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hamza Hamzaoğlu: "Bugün iyi oynamadık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]