Süper Lig'in 16. haftasında, deplasmanda Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, "Bugünkü maçın sonucunu tamamen teknik ekibe ve kendime bağlıyorum" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamzaoğlu, şöyle konuştu:

"Öncelikle tabii bugün kazanan, kazanmayı isteyen, kazanmak için de sahada gerçekten çok iyi bir mücadele ortaya koyan, savaşan Ankaragücü takımını galibiyetinden dolayı tebrik ederek başlamak istiyorum. Tabii burada ilk yarıda beklediğimiz oyunu oynayamadık. Planladığımız şeyleri yapamadık. Çok erken bir gol yedik. Zaten Ankaragücü de gol bulduğu zaman oyun onların istediği şekilde gelişmeye başlıyor. Oyun tamamen onların lehine dönmeye başladı ve biz beklediğimiz oyun planını uygulayamadık. Bunda tabi oyuncularımızın performansının etkisi var. İkinci yarıda hamlelerimizi yaptık. Maçı zaten bu şekilde değerlendiriyorduk maçtan önce. İlk yarıyı eğer sıfır sıfır götürebilirsek, ikinci yarıda daha dinlenip, oyuncularımızla yapacağımız hamlelerle oyunu çevirebiliriz diye. İlk yarı 2 - 0 geride girince bunu çevirmek zor oldu. Fakat yine de oyuncularım ikinci yarıda ortaya koyduğu mücadele ile bunu çevirmek için çok gayret sarf ettiler. Hepsini yine tebrik ediyorum ama bugünkü maçın sonucunu tamamen teknik ekibe ve kendime bağlıyorum. Devam edeceğiz, yapacak bir şey yok. En azından bugün maç nasıl kazanılır onu da görmüş olduk. Savaşmadan, istemeden çok arzulamadan olmuyor."

Maçta rahatsızlanarak bayılan Youssuf Ndayishimiye hakkında da bilgi veren tecrübeli teknik direktör, "Youssuf şu anda biraz daha iyi. Çok koştu, yıprandı ve her halde son dakikalarda kafa kafaya bir çarpışma olmuş. Baş dönmesi ve şiddetli baş ağrısı vardı. Şu anda biraz daha iyi ama biz yine de tedbir amaçlı hastaneye göndereceğiz. İnşallah çok ciddi bir şey çıkmaz diye düşünüyoruz" dedi. - ANKARA