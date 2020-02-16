Hamza Hamzaoğlu: "Çok heyecanlı bir oyun oldu" - Son Dakika
Son Dakika Spor Hamza Hamzaoğlu: 'Çok heyecanlı bir oyun oldu' - Son Dakika Spor

Hamza Hamzaoğlu: "Çok heyecanlı bir oyun oldu"

7 saat önce

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklama, "İki takım oyuncularını kutluyorum, çok güzel bir mücadele ortaya koydular.

Hamza Hamzaoğlu:

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklama, "İki takım oyuncularını kutluyorum, çok güzel bir mücadele ortaya koydular. Çok heyecanlı bir oyun oldu" dedi.


Aytemiz Alanyaspor 1-0'lık skorla mağlup ederek 3 puan alan Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hamzaoğlu, kalecilerin ön planda olduğu bir karşılaşma olduğunu belirterek, "Her iki takım kalecisini de kutluyorum. Çok önemli kurtarışlar yaptılar. İki takım oyuncularını kutluyorum, çok güzel bir mücadele ortaya koydular. Şartlara göre iyi bir oyun oynandığını düşünüyorum. Çok heyecanlı bir oyun oldu. Bizim için çok önemliydi çünkü önümüzdeki hafta, Ankaragücü ile kendi sahamızda oynayacağımız bir maçımız var. Ondan önce buradan alacağımız 3 puan bizim için çok önemliydi" diye konuştu.


"Alanyaspor'a da başarılar diliyorum"


Kazandıkları için mutlu olduklarını aktaran Hamzaoğlu şunları söyledi:


"Alanyaspor'u hem ligde hem kupadaki başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Erol hocayı tebrik ediyorum çünkü gerçekten sezon başından beri sahada keyifle izlediğimiz bir Alanyaspor var ve bu mücadeleyi sürdürüyorlar. Bugün biz onlara fırsat vermeden, kendimiz fırsatlar yakalamaya çalıştık. Zaman zaman da bunda başarılı olduk ve bunlardan bir tanesinde de sevindiğimiz, Stancu'nun tekrar golle dönmüş olması. Mutluyuz, bundan sonraki maçlarda yine aynı oyunumuzu, bugüne kadar kaybettiğimiz maçlar da dahil oyun anlayışını sürdürmeye gayret edeceğiz. Daha iyi duruma getirmeye çalışacağız. İnşallah bundan sonraki maçlarda da her şey gönlümüzce olur. Alanyaspor'a da başarılar diliyorum. Oyuncularımı da galibiyetten dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Hamza Hamzaoğlu, Gençlerbirliği, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçeli taraftarlar, Ersun Yanal'ın yerine Erol Bulut'u istiyor
Gençlerbirliği, Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 yendi Fatih Terim'den Lemina açıklaması: Bu hiç iyi bir haber değil Milli güreşçimiz Süleyman Karadeniz, Avrupa şampiyonu oldu!

Son Dakika Haberleri
00:00 Jennifer Lopez'in bikinili paylaşımına milyonlarca beğeni geldi
23:41 Doğacak bebeğinin ismini ilk kez açıkladı
21:41 Serdar Ortaç yeni aşkını itiraf etti!
21:36 Survivor 2020 yarışmacıları Perviz ve Yasin ilk bölümde kavga etti
20:25 Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 00:01:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hamza Hamzaoğlu: "Çok heyecanlı bir oyun oldu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]