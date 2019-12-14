Hamza Hamzaoğlu: "Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası yarıda bıraktığımız çıkışı sürdürmemiz gerekiyordu" - Son Dakika
Son Dakika Spor Hamza Hamzaoğlu: 'Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası yarıda bıraktığımız çıkışı sürdürmemiz gerekiyordu' - Son Dakika Spor

Hamza Hamzaoğlu: "Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası yarıda bıraktığımız çıkışı sürdürmemiz gerekiyordu"

6 saat önce

Süper Lig'in 15. haftasında Göztpe'yi 3-1 mağlup eden Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, "Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası yarıda bıraktığımız çıkışı sürdürmemiz gerekiyordu" dedi.

Hamza Hamzaoğlu:

Süper Lig'in 15. haftasında Göztpe'yi 3-1 mağlup eden Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, "Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası yarıda bıraktığımız çıkışı sürdürmemiz gerekiyordu" dedi.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Bugün iyi bir galibiyet aldık. İyi bir takıma iyi bir galibiyeti. Geçtiğimiz haftaki Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası yarıda bıraktığımız çıkışı sürdürmemiz gerekiyordu. Göztepe iyi bir takım ve gerçekten kolay bir maç olmadı. Kendi sahamızda oynuyoruz. Hücum etmek ve kazanmak zorundayız. Bununla birlikte rakibin etkili oyuncularına arkada açık bırakmamak gerekiyordu. Zor bir maçtı oynaması zor bir oyundu. Ama iyi bir oyun ortaya koyduk. Çok fazla pozisyon vermedik. Fena denilmeyecek sayıda pozisyon üreterek maçı kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.


"Oyuncularımızın hak eden çalışmalarda bulundukları için bugün değişiklik yaptık"


Fenerbahçe maçından farklı bir kadro ile sahaya çıkmasına değinen Hamzaoğlu, "Geçen haftaki kadrodan değişikliklerimiz oldu. Ama bu kesinlikle diğer oyuncularımızın kötü oynadığı için değil, bütün oyuncularımızın hak eden çalışmalarda bulundukları için bugün değişiklik yaptık. Oynattığımız arkadaşlar güzel bir reaksiyon gösterdiler. Biz iyi bir takım olma yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Bizim için kimin oynadığı değil, kim oynarsa oynasın aynı oyun anlayışıyla, aynı disiplinle sahada olması. Bunu da bugün başardık. Hale eksiklerimiz var. Onlarında bu iyi niyet olduktan sonra tamamlayabileceğimizi düşünüyoruz. Önümüzdeki Sivasspor maçına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Hamza Hamzaoğlu, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 07:42 Kaynak: İHA
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