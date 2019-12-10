Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.



Antremana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, koordinasyon çalışmasının ardından dar alanda top kapma oynadı. Başkent ekibi, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yaptı. Erdem Özgenç takımdan ayrı çalışırken, Ayite ve Ahmet Oğuz'un tedavilerine devam edildi.



Hamzaoğlu: "Çıkışta olan bir takım"



Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "4 haftalık iyi bir çıkışımız vardı ama Fenerbahçe maçı hem oyun hem de skor olarak istediğimiz gibi olmadı. Önümüzde sahamızda oynayacağımız Göztepe maçı var. Bu bizim için her açından önemli." diye konuştu.



Ligde 14 puanla 13 sırada yer alan başkent ekibinin teknik direktörü Hamzaoğlu, "Hem devre arasına daha rahat bir şekilde girip orada kararlarımızı çok daha net vermemiz hem de Fenerbahçe maçından önceki oyunun devamını sağlamak için Göztepe maçı önemli. O öz güveni tekrar yakalamalıyız. Fenerbahçe maçında hepimizin hataları oldu. Hatalardan dersler çıkarıp bir tarafa koyduk." ifadelerini kullandı.



Hamzaoğlu, Göztepe'nin son haftalarda iyi sonuçlar aldığına işaret ederek, şunları kaydetti:



"Özellikle Ankaragücü maçında iyi bir performans ortaya koydular. Daha önceki haftalarda yine Fenerbahçe maçında iyi mücadele ettiler, iyi sonuç aldılar. Çıkışta olan bir takım. Karşımızda zor bir maç var. Zor bir ekip ama biz de iyi bir takımız. Her ne kadar Fenerbahçe'ye farklı bir skorla yenilmiş olsak da iyi bir takımız, iyi oyunculara sahip bir ekibiz. Bu maçta en iyisini yapıp sahadan iyi sonuçla ayrılmaya gayret edeceğiz."



"Mücadele edenin kazandığı bir lig haline geldi"



Göztepe maçının ardından zirve mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine Hamzaoğlu, "Üç maçımız da zor. Üç maçın da kendine göre ayrı zorlukları var. Her takımın farklı özellikleri var. Zaten kolay maç yok. Dün akşam Kayserispor'un ligin dibinde olmasına rağmen ortaya koyduğu mücadeleyi gördük. Ligimizde iyi oyun beklemek çok mümkün değil. Çünkü inanılmaz rekabet ve mücadele var. Mücadele edenin ve isteyenin kazandığı bir lig haline geldi." değerlendirmesini yaptı.



Sakatlıklar hakkında da bilgi veren Hamzaoğlu, "Erdem Özgenç, Ahmet Oğuz ve Ayite henüz aramıza katılamadı. En kısa zamanda aramıza katılıp bize daha da güç katacaklar." şeklinde konuştu.



