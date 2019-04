Hamza Hamzaoğlu: "Her Şeyimizi Ortaya Koyarak Bu Maçtan Galibiyetle Ayrılmak İstiyoruz"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu Akhisarspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini ifade ederek müsabakanın galibiyete en çok ihtiyacı olan iki takımın maçı olacağını söyledi.BB Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, kulüp tesislerinde düzenlenen antrenman öncesinde soruları yanıtladı. Spor Toto Süper Lig'in. 28. haftasında 15 Nisan Pazartesi günü sahasında oynayacakları Akhisarspor maçını değerlendiren Hamzaoğlu, Akhisarspor maçından galibiyetle ayrılmak istedikleri ifade ederek "Artık ligin son haftaları yaklaşıyor geçen hafta kötü bir mağlubiyet aldık. Trabzonspor maçında ki mücadelemizi yeniden deneyeceğiz. Teslim olmayacağız. Her türlü olumsuzluğa ve hakem hatalarına rağmen asla teslim olmayacağız. Son ana kadar da bu mücadeleyi sürdüreceğiz. İnşallah bu hafta kesinlikle kazanmamız gereken bir maça çıkacağız. Her şeyimizi ortaya koyarak bu maçtan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyoruz. Oyuncularımızda bizlerde bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.Küme düşme psikolojisinin futbolcuları etkilediğini kaydeden Hamzaoğlu, " Kolay değil küme düşme psikolojisini taşımak, aylardan beri kazanamayan bir takımının üzerindeki psikolojiyi atmak kolay değil. Maça çıkıyoruz bakıyoruz hala geride savunmada pas yapıyoruz öne gitmekte zorlanıyoruz. Bu psikolojik bir durum, antrenmanlarda bu durum böyle değil ama maça çıktıklarında bir türlü bu psikolojiyi atamıyorlar. Üzerlerinden bizde bunun için çabalıyoruz onları rahatlatmaya çalışıyoruz hata yapmaktan korkmayın denemekten asla vazgeçmeyin diye söylüyoruz. İnşallah bir galibiyete ihtiyacımız var. Yönetimle birlikte bunun için çabalasak ta alacağımız bir galibiyetin bize getireceği moral motivasyon kadar hiçbir şey olmuyor maalesef o yüzden inşallah bu hafta Akhisar maçı çok şey değiştirecek bunu biliyorum" ifadelerini kullandı.Sakatlığı devam eden Egemen Korkmaz 'ın ise 2-3 ay daha sahalardan uzak kalacağını belirten Hamza Hamzaoğlu, "Egemen bu güne kadar fedakarlık yapmış bir isim, iğnelerle oynamış ve şu anda dizlerinde ciddi sıkıntılar var, yaklaşık bir aydır da antrenman yapamıyor. Şuanda Egemen'i oynatmak ona çok büyük kötülük yapmak olur. Hadi ağrısını kestik diyelim sahaya çıktı ama fizik olarak hazır değil, kasları hazır değil. Oyuncumuzun sağlığını oynayacağımız bir maçta kazanacağımız bir galibiyete değişemeyiz. Sağlık bizim için her şeyden önemli gelir. Egemen'in bundan sonrada yaşayacağı bir hayatı var, Allah göstermesin sakat mı dolaşsın çocuk, önce sağlık. Egemen fedakarlık yapmış bir oyuncu, bizim doktorlarımızın raporu da bu doğrultuda, kendisi Almanya 'ya gidip oradaki doktorlara da gözüktü bir yolu var mı diye onlarında vermiş olduğu rapor 2-3 ay oynamaması yönünde" açıklamalarında bulundu.BB Erzurumspor, Akhisarspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kulüp tesislerinde, Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. İdmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapan mavi-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışma yaptı. - ERZURUM