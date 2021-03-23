Hamza Hamzaoğlu ilk antrenmanına çıktı
23.03.2021 21:12
Hes Kablo Kayserispor ile anlaşan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, sarı-kırmızılı takım ile ilk antrenmanına çıktı.
Hes Kablo Kayserispor ile anlaşan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, sarı-kırmızılı takım ile ilk antrenmanına çıktı.
Hes Kablo Kayserispor ile anlaştıktan sonra dün Kayseri'ye gelen ve gün içinde takımın yöneticileri ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret eden Hamza Hamzaoğlu, akşam saatlerinde takımın başında antrenmana çıktı.
Kadir Has Tesisleri'ndeki antrenmanda Hamza Hamzaoğlu futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Toplantının ardından takım ısınma hareketleri ile dar alanda pas çalışması yaptı.
(Alparslan Ötüken/İHA)
Son Dakika PKK'nın para kaynağına büyük darbe! Kaçak sigara oranı yüzde 22,3'ten yüzde 2,3'e düştü AK Parti'de 7. Olağan Büyük Kongre hazırlıkları tamamlandı 28 yaşındaki genç, annesi tarafından odasında ölü bulundu Mahir Ünal işaretini verdiği Kabine revizyonunun detayları netleşti: 6-7 bakan değişebilir Limandaki gemide 3 ton 860 kilo esrar, 99 bin uyuşturucu hap ele geçirildi Nişanlandığı ABP Genel Başkan Yardımcısı'nın evli olduğunu öğrenen kadın Esra Erol'la çıktı, genel başkan yayına bağlandı Aşk ihanetle başladı! Genç adam, sevgilisini Merve Boluğur'la aldattı Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada