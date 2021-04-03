Kayserispor'un yeni Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ilk maçına çıktı.

Kayserispor'da bu sezon görev alan 5.teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ilk maçına çıktı. Lige verilen milli arada takımın başına getirilen tecrübeli teknik direktör Göztepe maçında ilk kez Kayserispor'un başında saha kenarında yeraldı.

Kayserispor ile çıktığı ilk maçta beraberlik alan Hamza Hamzaoğlu, galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi. Müsabaka sonrasında 3 puan alınamamasına üzülen Hamzaoğlu, "İyi oynadık. Çok pozisyon bulduk. Bunları değerlendirmemiz gerekiyordu. Oyuncularımı tebrik ediyorum ama kazanan olmayı çok isterdim" dedi.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)