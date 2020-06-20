Hamza Hamzaoğlu: "İyi oynadık ama sonuç alamadık"
5 oyuncu değişikliği kararının pandemiden sonra da devam etmesi gerektiğini söyleyen Hamzaoğlu, açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Umutlu gelmiştik ama beklediğimiz şekilde dönemiyoruz.
5 oyuncu değişikliği kararının pandemiden sonra da devam etmesi gerektiğini söyleyen Hamzaoğlu, açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Umutlu gelmiştik ama beklediğimiz şekilde dönemiyoruz. İlk yarıda oyunu tutmanın daha doğru olacağını düşündüm ama olmadı. İkinci yarıda daha iyiydik ama sonuçlandıramadık. Kayserispor'u ve oyuncularını da bugün verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. 5 oyuncu değişikliği oldukça isabetli bir karar. Çünkü en azından sahada yorgun olan ve sakatlığı olanlar sahada kalmak zorunda değiller. Kadrodaki diğer oyunculara da kendini gösterme fırsatı vermiş oluruz. Şahsen çok isabetli bir karar olduğunu düşünüyorum. İnşallah pandemiden sonra da devam eder."
Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 10:45
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