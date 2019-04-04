Son Dakika Haberleri: Hamza Hamzaoğlu: "Kazanacağımıza İnanıyoruz"

Hamza Hamzaoğlu: "Kazanacağımıza İnanıyoruz"

1 saat önce

- Hamza Hamzaoğlu: "Kazanacağımıza inanıyoruz" BB Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: "Artık kendi rakiplerimizle oynayacağız.

- Hamza Hamzaoğlu: "Kazanacağımıza inanıyoruz"
BB Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu:
"Artık kendi rakiplerimizle oynayacağız. Önemli olan ligin sonunu doğru yerde bitirmek"

ERZURUM - BB Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Kasımpaşa ile oynayacakları mücadeleyi kazanacaklarına inandıklarını söyledi.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak BB Erzurumspor'da hazırlıklar sürüyor. Kasımpaşa karşısında çıkış yakalamayı hedefleyen mavi-beyazlılarda kaptan Egemen, ve İbrahim'in sakatlığı teknik heyeti düşündürüyor. Milli takım ve yerel seçim arasını Antalya'da kamp yaparak geçiren Erzurum ekibinde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu Kasımpaşa mücadelesini değerlendirdi.
Lige verilen arayı Antalya'da değerlendirmeyi uygun gördüklerini belirten Hamzaoğlu, "Hem hava hem saha şartları daha iyi. İki haftadır buradayız. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Yoğun çalışma imkanımız oldu. Burada daha takım olmak adına birlikte zaman geçirdik. İşimiz çok zor. Kalan 8 haftada saha içi ve saha dışında birlikteliğe ihtiyacımız var. Bütün oyuncularımdan son derece memnunum. Takım içindeki eksiklerimizi tamamlamaya gayret ediyoruz. İnşallah Kasımpaşa maçıyla iyi bir çıkışın başlangıcını yaparız. Artık kendi rakiplerimizle oynayacağız. Önemli olan ligin sonunu doğru yerde bitirmek. Kazanacağımıza inanıyoruz" dedi.
Hep birlikte camia olarak bir mücadelenin içerisine gireceklerini söyleyen Hamzaoğlu, "Egemen ve İbrahim'in sakatlığı var. Muhammed Reşat'ın elinde sakatlığı vardı. Alçısı çıktı. Tam yüzde yüz hazır değil. Bu oyuncularımızın dışında takım olarak hazırız, maçı bekliyoruz" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:05 Kaynak: İHA

Erzurum, Kasımpaşa, Erzurumspor Kulübü, Hamza Hamzaoğlu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ali Koç'tan Nejat İşler'e Büyük Övgü: Allah Senden Razı Olsun Ersun Yanal ve Kaptanlardan Fener Ol Kampanyasına Destek! Play-Off'u Garantileyen Anadolu Efes, Olimpia Milan'ı 101-95 Mağlup Etti Milli Oyuncu Merih Demiral, Sassuolo Kariyerindeki İlk Gollerini Attı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 00:09:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hamza Hamzaoğlu: "Kazanacağımıza İnanıyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]