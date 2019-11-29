Son Dakika Haberleri: Hamza Hamzaoğlu: "Kazanmak için hamle yaptık, 3-3'ü yakaladık"
Son Dakika Spor Hamza Hamzaoğlu: 'Kazanmak için hamle yaptık, 3-3'ü yakaladık' - Son Dakika Spor

Hamza Hamzaoğlu: "Kazanmak için hamle yaptık, 3-3'ü yakaladık"

6 saat önce

Süper Lig'in 13. haftasında Yeni Malatyaspor ile 3-3 berabere kalan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Kazanmak için hamle yaptık, 3-3'ü yakaladık" dedi.

Hamza Hamzaoğlu:

Süper Lig'in 13. haftasında Yeni Malatyaspor ile 3-3 berabere kalan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Kazanmak için hamle yaptık, 3-3'ü yakaladık" dedi.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Güzel bir maç oldu her şeyden önce. Bu mücadeleyi ortaya koyan her iki takımın oyuncularını da tebrik ediyorum. Biz de kenarda o heyecanı yaşadık. İyi bir maç oldu. Maça iyi başladık. Kendi sahamızın avantajıyla rakip sahada oynamaya başladık. Rakibimizin de kontrataklar yapacağını biliyorduk. İyi oynarken gol yedik, ilk yarıda geriye düştük. İkinci yarıda tekrar rakibe üstünlüğümüzü kabule ettirip 2 gol bulduk. Geriden gelip öne geçtik fakat sonrasında Erdem'in sakatlığı, saha içinde yaptığımız değişiklikler orta sahada biraz oyundan düşmemize sebep oldu. Oradaki adam paylaşımlarında yaptığımız hatalar sonucunda da arka arkaya iki gol yedik, 3-2 geriye düştük. Hiç kolay değil, galibiyetten mağlup duruma düşmek hem de kendi sahanızda ama oyuncularım tekrar oyunu bırakmadılar her zaman olduğu gibi. Kazanmak için hamle yaptık, 3-3'ü yakaladık. Stancu'nın son pozisyonuyla dördüncüyü de atabilirdik olmadı. Sahamızda olduğu için kaybettiğimiz 2 puan gibi görünse de önemli olan bugüne kadar olan öz güvenimiz kaybetmedik. Bizim için bu puanlardan çok daha önemli. Cuma akşamı Fenerbahçe maçında da daha iyi bir mücadele ve oyunla sahada olmaya gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Yeni Malatyaspor, Hamza Hamzaoğlu, Gençlerbirliği, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:15 Kaynak: İHA
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