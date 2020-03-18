Hamza Hamzaoğlu: Konsantre olamıyoruz

Hamzaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın bir yıl ertelendiğini, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin ise askıya alındığını hatırlattı.



Türkiye'de liglerin seyircisiz de olsa oynanmaya devam ettiğine işaret eden Hamzaoğlu, "Liglerin ertelenmesinden yanayım. Ortada küresel bir sorun var. Avrupa'da ligler iptal edildi. Birçok kurumda işler durduruldu, insanların bir arada olduğu yerler kapatıldı. Koronavirüse karşı topyekun bir mücadele verilecekse her şey bir süreliğine durmalı. Bu virüsün yayılmasına tamamen engel olacak ortam yaratılmalı. Sağlıklı, güvenli bir ortam oluştuktan sonra da tekrar kaldığı yerden başlar." diye konuştu.



Hamzaoğlu, "Zaten Avrupa Futbol Şampiyonası bir sene sonraya ertelendi. UEFA, 'Haziran sonuna kadar maçları bitirebilirsiniz' dedi. Şu anda yapılması gereken bu liglerin oynanmaması. Zaten seyircisiz maçta hiç kimse keyif almıyor. Sağlıklı ortam oluşmaya başlayınca planlama yapılabilir." ifadelerini kullandı.



"Konsantre olamıyoruz." diyen Hamzaoğlu, "Deplasmana giderken havalimanını kullansak bir dert, uçakla gitmeyelim desek ayrı bir dert. Otobüsle gitsek 6-7 saat 25-30 kişi aynı otobüsün içinde... Ne kadar sağlıklı? Bu önlemlerin alınması için illa bizlerden birilerinde de çıkması mı gerekir. Bu düşündürücü. Erteleme kararı halen alınabilir, alınacağını ümit ediyorum." şeklinde görüş belirtti.



Hamzaoğlu, "Keşke bugüne kalmadan bu tedbirler alınsaydı. Demek ki seyircisiz oynamak da bir tedbirdir diye düşündüler. Düşünenlere de saygımız var ama keşke bizlere, bu işin içinde olanlara da sorulsaydı. Oyuncularımızı motive etmekte zorlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



