Hamza Hamzaoğlu: "Küme düşmenin kaldırılmaması doğru karar" - Son Dakika

Hamza Hamzaoğlu: "Küme düşmenin kaldırılmaması doğru karar"

Hamza Hamzaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sürecinde insanların futbolu özlediğini belirtti.

Hamza Hamzaoğlu:

Hamza Hamzaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sürecinde insanların futbolu özlediğini belirtti.


Tedbirleri hiçbir zaman elden bırakmamak gerektiğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Herkes buna alışmaya çalışacak. Futbol hayatımızın olmazsa olmazı. Hayatın normale dönmesi açısından futbol çok önemli bir etken. Futbol oynandığı zaman insanlar hayata daha çabuk adapte oluyor. İşin sağlık boyutu her şeyden çok önemli. Eğer süreç iyi gitmeseydi ben de oynanmasından yana olmazdım. Şu anda her şey iyiye doğru gidiyor. Bu yüzden ligin oynanmasında bir sakınca yok." diye konuştu.


Türkiye Futbol Federasyonunun çok doğru bir tarihte ligleri başlatacağını savunan Hamzaoğlu, "Pandemi başladığı dönemde de şartlar uygun olunca liglerin başlamasını istemiştim. Bugün baktığımızda da federasyonun belirlemiş olduğu takvim, yani 12 Haziran, gayet doğru bir tarih. Olası bir aksi durumda en azından 2 haftalık daha öteleme şansımız vardı. Şu anda öyle bir şeye de ihtiyaç gözükmüyor. Her şey şimdilik yolunda gidiyor. İnşallah önümüzdeki günlerde de bir aksilik olmaz ve ligler 12 Haziran'da başlar." ifadelerini kullandı.


"Küme düşmenin kaldırılmaması doğru bir karar"


Hamzaoğlu, bazı kulüplerin bu sezon küme düşmenin kaldırılması istediğinin federasyon tarafından reddedilmesini doğru bir karar olarak değerlendirdi.


Ligin 20 takımla oynanma fikrinin bugünün kararı olmaması gerektiğini savunan Hamzaoğlu, "Bence alınan karar doğru. Ligin 20 takımla oynanması kararı alınacaksa da sezon sonu da yapılabilir. Şu anda pandemi sürecinde düşme kaldırılsaydı çok adaletli olmazdı. Şampiyonluk varsa küme düşme de olacak. Bunun içinde biz de varız, belki de bizim için en kolay şey 'düşme olmasın' demekti. O zaman biz de bu ligin heyecanını alamazdık. Bu mücadele futbolu güzelleştiriyor. Bu yarış mutlaka olmalı." şeklinde konuştu.


"Futbolcular çok geriye gitmişti"


Hamzaoğlu, pandemi nedeniyle lige verilen süreçte futbolcuların çok geriye gittiğini gözlemlediklerini aktardı.


Futbolun sahada oynanan bir oyun olduğunu anlatan Hamzaoğlu, "Futbolcular çok geriye gitmişti. Biz, mümkün olduğunca en az kayıp yaşamaları için evlerinde sürekli program uyguladık. Ne kadar olursa olsun futbol sahada oynanan bir oyun. Dolayısıyla 2 ay gibi bir süre oyuncuların durumu geriye gitti. Birçok yönden kayıpla geldi oyuncularımız. Şimdi yavaş yavaş takımımız kendini toplamaya başladı. Kurallara uyduk. Önce evlerde çalıştık sonra gruplar halinde antrenmanlar yaptık. Testlerimizi yaptırdık ve yavaş yavaş takım çalışmalarına başladık. İnşallah 12 Haziran'da hazır olacağız." değerlendirmesinde bulundu.


Pandeminin ilk başladığı dönemde özellikle Kulüpler Birliği Vakfının aldığı bazı kararları da eleştiren Hamzaoğlu, şunları kaydetti:


"Pandemi ilk çıktığında 'Ligleri süresiz erteleyip oyuncuları güvenli olduğu ortama gönderip bu süreci yaşamalıyız.' demiştim. Burada bana göre Kulüpler Birliği'nin almış olduğu yanlış bir karar oldu. Oyunculara yurt dışı çıkış yasağı hatta şehirleri terketmeme yasağı getirildi. Oyuncuları mecburen burada tuttuk. Süreç uzadıkça oyuncuların psikolojileri bozuldu. Ailesi uzakta olan var, çocuğu olan var. Bunları da düşünmeleri gerekirdi. Maalesef burada bizlere hiç danışılmadı. Tabii kısa sürede de karar alınması gerekiyordu. Bu süreçte baya sıkıntı yaşadık. Daha sonra süreç uzayınca oyunculara 'Dilerseniz ülkenize de gidebilirsiniz.' dedik. Gidip dönenler, karantinaya girenler oldu. İnşallah bundan sonra bu salgın son bulmaya başlar."


"İşi son haftalara bırakmak istemiyoruz"


Kırmızı-siyahlı takımın teknik direktörü Hamzaoğlu, lig tekrar başlayınca çok zorlu bir fikstürün kendilerini beklediğini dile getirdi.


İlk 4 maçı doğrudan rakipleriyle oynayacaklarını hatırlatan Hamzaoğlu, "Çok zor maçlarımız var. Kendi yarıştığımız takımlarla oynayacağız. Pandemi sürecinden sonra takımların karşımıza nasıl çıkacağını bilemiyoruz. Maçlar başladığında neler olacağını göreceğiz. Şu an kendimizi sınamak için bir ortamımız yok. Bu 4 hafta bizim için çok önemli. İşi son haftalara bırakmak istemiyoruz. Çok kolay bir şey değil bu." diyerek sözlerini tamamladı.


Hamza Hamzaoğlu, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 12:15 

Son Dakika Spor Hamza Hamzaoğlu: 'Küme düşmenin kaldırılmaması doğru karar' - Son Dakika Spor
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