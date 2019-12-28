Hamza Hamzaoğlu'ndan Beşiktaş maçı sonrası hakem isyanı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Hamza Hamzaoğlu'ndan Beşiktaş maçı sonrası hakem isyanı! - Son Dakika Spor

Hamza Hamzaoğlu'ndan Beşiktaş maçı sonrası hakem isyanı!

6 saat önce

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş'a 4-1 yenildikleri maçta oyuncularının gördüğü kırmızı kartların, kendilerini çok etkilediğini söyledi.

Hamza Hamzaoğlu'ndan Beşiktaş maçı sonrası hakem isyanı!, System.String[]

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş'a 4-1 yenildikleri maçta oyuncularının gördüğü kırmızı kartların, kendilerini çok etkilediğini söyledi.


Hamzaoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Güzel, keyifli bir akşam yaşamak istiyorduk. Bizim açımızdan keyifli olmadı. Kırmızı kartlar bizi eksik bıraktı. Sahada istediğimiz gibi keyifli bir oyun çıkmadı." dedi.


Nadir Çiftçi'nin gördüğü kırmızı kartta hakem Fırat Aydınus'u eleştiren Hamzaoğlu, "Nadir, kırmızı kartta herhalde hakeme küfür etti. Tamam suç var, cezası da olmalı. Ancak o suça giderken kişi neden bunu yapıyor? Hakem Vida'nın tekmesine faulü vermiş olsaydı, bunu konuşmayacaktık. Birilerini sahadan atmak kolay ama hakemlerin asıl maçı 11'e 11 bitirmek için gayret göstermesi lazım. Birçok maçta kafalarını çevirdiklerine çok şahit oldum. İstediklerini görüyorlar, istemediklerini görmüyorlar veya duymuyorlar." diye konuştu.


Hamzaoğlu, Nadir'in yaptıklarında bir yanlışlık görmeleri halinde oyuncuya ceza vereceklerini vurgulayarak, "Yasin'in kartı pozisyon icabı oldu. Nadir'in kartı önemli, bunu değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.


Maçı değerlendiren Hamzaoğlu, "9 kişi kaldıktan sonra sadece savunan, yakalayabilirse gol bulmaya çalışan ve bunda da başarılı olamayan bir takımdık. Son ana kadar mücadele eden oyuncularım vardı." değerlendirmesinde bulundu.


"Herkes kendine çekidüzen versin"


Süper Lig'deki hakem performansları ve yaşanan tartışmalarla ilgili soruyu yanıtlayan Hamzaoğlu, sorunların giderilmesi için herkesin bir araya gelmesi gerektiğini dile getirdi.


Bazı radikal kararların alınması gerektiğine dikkati çeken Hamzaoğlu, "Bir araya gelmeyi başarmalıyız. Hakem hatası bu oyunun içinde var ve her zaman olacak. Yok edemezsiniz. VAR da getirseniz yok edemezsiniz. Birbirimize saygı duymayı, birbirimizi sevmeyi öğrenmemiz lazım. Herkes kendine çekidüzen versin, iyi niyetli düşünsün ve güzel olması için çaba sarf etsin. Her türlü hatayı kabul edelim ama bunun için karar almamız gerekiyor. Birbirimizi hep kötülüyoruz." şeklinde konuştu.


Hamzaoğlu, büyük takımların hataları çok gündeme taşıdığını ve hakemlerin baskı altında kaldığını sözlerine ekledi.


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Hamza Hamzaoğlu, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:21 
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