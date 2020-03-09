Hamza Hamzaoğlu'ndan maç sonu isyan: "Beşiktaş'a verdiler" - Son Dakika
Son Dakika Spor Hamza Hamzaoğlu'ndan maç sonu isyan: 'Beşiktaş'a verdiler' - Son Dakika Spor

Hamza Hamzaoğlu'ndan maç sonu isyan: "Beşiktaş'a verdiler"

35 dakika önce

Süper Lig2de Göztepe ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Hamza Hamzaoğlu'ndan maç sonu isyan:

Süper Lig2de Göztepe ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu maç sonunda açıklamalarda bulundu.


Hakeme tepki gösteren Hamzaoğlu, "Penaltı pozisyonu var. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Geçen hafta Alanyaspor - Beşiktaş maçında Caulker'ın eline çarpıyor top ve penaltı veriliyor. Bugün verilmiyor. Hakemler çıkıp söylesin hangisi penaltı hangisi değil, standardı olsun. O zaman kurallar değil hakemlerin o zamanki inisiyatifine kalıyor. Anlamış değilim" dedi.


Hamza Hamzaoğlu sözlerini, "1-0 geride olsak üzülüp verirler miydi acaba bize? Takım ve skor gözetmeksizin verilmesi lazım. Burada bir sıkıntı var. Bizim top da kaleye doğru yerden gitti. Chico'nun pozisyonunda verilmedi. Alanyaspor - Beşiktaş maçında yaşanan penaltı pozisyonun gibi ama bize penaltı çalınmadı. Geçen haftaki maç aklınıza gelmedi mi? Neye itiraz edelim, neye etmeyelim?" ifadeleriyle tamamladı.


Hamza Hamzaoğlu, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:46 
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