Erol Bulut: "Kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "Deplasmanda maç kazanıyoruz, evimizde istediğimiz performansı sergileyemiyoruz. Bunun sorumluluğu bende, bizde. Bunu kendi aramızda en kısa zamanda oturup konuşmamız lazım. Bu şekilde devam edemez. Kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor" dedi.

Süper Lig'de Fenerbahçe evinde Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Yeni Malatyaspor karşısında istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını ifade ederek, "Maçla ilgili aslında konuşulacak çok şey var. Kazanmak istediğimiz bir maçtı. Nedense kendi evimizde son 3 maça baktığımızda istediğimiz performansı yansıtamıyoruz. Deplasmanda maç kazanıyoruz, evimizde istediğimiz performansı sergileyemiyoruz. Bunun sorumluluğu bende, bizde. Bunu kendi aramızda en kısa zamanda oturup konuşmamız lazım. Bu şekilde devam edemez. Hepimiz kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor. Maçtan önce rakibin hangi opsiyonlarla kaleye geleceğini çalışmamıza rağmen o sorunlardan gol yedik. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Değerlendirme konusunda iyi değiliz. Mental bir problem olduğunu düşünüyorum. Ama söylediğim gibi bugün oynanan futbol kesinlikle kimseyi tatmin etmez. Herkesten, camiamızdan özür diliyorum. Bunun değişmesi gerekiyor. Bunu değiştirecek kişi de ben ekibim ve futbolcularım. Yarın bunu oturup detaylı şekilde konuşacağız" şeklinde konuştu.

"FUTBOLCULARIN BİREYSEL PERFORMANSI YETERLİ DEĞİL"

Kadıköy'de kaybedilen maçlarla alakalı konuşan Bulut, "Bu sorun yıllardır Fenerbahçe'de olan bir sorun. Biz bu sene onu çözmeye çalıştık. Çalışmaya devam edeceğiz. Son 3 maça baktığımızda kendi evimizde bir türlü çözemedik. Rakibimize karşı çalışmamıza rağmen sahadaki uygulama yeterli olmadı. Bireysel futbolcuların performansına baktığımızda yeterli değil. Bunun daha üst seviyeye çekilmesi gerekiyor çünkü Fenerbahçe'de oynuyorsunuz. Bunun sorumluluğu bende, bizde. Hep birlikte bunu çözeceğiz" şeklinde konuştu.

(İHA)