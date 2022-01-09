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Hamza Hamzaoğlu: "Oyuncularımı tebrik ediyorum ama kendimi tebrik edemiyorum" - Son Dakika

Hamza Hamzaoğlu: "Oyuncularımı tebrik ediyorum ama kendimi tebrik edemiyorum"

09.01.2022 22:57
Hamza Hamzaoğlu: "Oyuncularımı tebrik ediyorum ama kendimi tebrik edemiyorum"

Sahasında Beşiktaş karşısında 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrılan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, "Oyuncularımı mücadeleden dolayı tebrik ediyorum ama kendimi tebrik edemiyorum.

Sahasında Beşiktaş karşısında 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrılan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, "Oyuncularımı mücadeleden dolayı tebrik ediyorum ama kendimi tebrik edemiyorum. Çünkü bu oyunu oynatan benim" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında ağırladığı Beşiktaş ile 2-2'lik skorla berabere kalan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, maçın ardından gerçekleşen basın toplantısında, "Beşiktaş hafta boyunca hep yorgun, eksik diye sürekli konuşuldu. Biz de bunun olumsuz etkilerinden çekiniyorduk. Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Kötü bir başlangıç, kötü bir oyun, tutuk bir oyun. Maalesef futbolun en basit unsuru olan pas yapmakta başarısızdık. Başarılı olamadık diyemiyorum, başarısızdık. İlk yarıda kötü oyun ile içeri girdik. İkinci yarı kıpırdandık ama iyi oynadığımızı diyemeyeceğim. Bizim takımın bir özelliği pes etmiyoruz, teslim olmuyoruz ki bunu asla da kabul etmiyoruz. İmkanımız dahilinde mücadele ediyoruz. Gücümüz dahilinde mücadele ettiğimiz bir oyun oynadık. İki duran toptan iki gol bulduk. Oyuncularımı mücadeleden dolayı tebrik ediyorum ama kendimi tebrik edemiyorum. Çünkü bu oyunu oynatan benim. Oynadığımız oyunun karşılığı bir puan, iyi ama iç sahada bir puana sevinemeyiz. Oyun beni tatmin etmedi. İnşallah düzelteceğiz. Hedefe ulaşma noktasında endişemiz yok ama daha iyi futbol oynamak zorundayız" ifadelerini kullandı.

(Osman Kubilay Küçükmustafa – Hasan Fehmi Demir/İHA)

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Hamza Hamzaoğlu, Rizespor, Beşiktaş, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hamza Hamzaoğlu: 'Oyuncularımı tebrik ediyorum ama kendimi tebrik edemiyorum' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamza Hamzaoğlu: "Oyuncularımı tebrik ediyorum ama kendimi tebrik edemiyorum" - Son Dakika
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