Son Dakika Haberleri: Hamza Hamzaoğlu: "Ümidimizi Canlı Tutmaya Çalışıyoruz"

Hamza Hamzaoğlu: "Ümidimizi Canlı Tutmaya Çalışıyoruz"

53 dakika önce

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Kasımpaşa yenilgisinden sonra yaptığı açıklamada, "İşimiz her geçen gün zorlaşıyor.

Hamza Hamzaoğlu:
BB Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Kasımpaşa yenilgisinden sonra yaptığı açıklamada, "İşimiz her geçen gün zorlaşıyor. Ama ümidimizi canlı tutmaya çalışıyoruz. Ne olacağını bilemeyiz" dedi.

BB Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzoğlu, "Alanyaspor ve Trabzonspor maçlarını kaybettikten sonra bu maçta ümitliydik. Alabilseydik farklı noktalara taşıyacaktı ama başaramadık. Oyuncularım ellerinden geleni yaptı. Gol yollarındaki sıkıntımız, çok gol yememiz bu maçta da başımıza geldi. İşimiz her geçen gün zorlaşıyor. Ama ümidimizi canlı tutmaya çalışıyoruz. Ne olacağını bilemeyiz. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Oyuncularımız üzgün, biz de üzgünüz. Kasımpaşa'yı tebrik ederim" diye konuştu.

Hamzaoğlu ayrıca hakem Zorbay Küçük'ün iyi maç yönettiğini söyledi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:07 Kaynak: İHA

Erzurumspor Kulübü, Kasımpaşa, Hamza Hamzaoğlu, Spor
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