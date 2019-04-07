Hamza Hamzaoğlu: "Ümidimizi Canlı Tutmaya Çalışıyoruz"
1 saat önce
- Hamza Hamzaoğlu: "Ümidimizi canlı tutmaya çalışıyoruz"İSTANBUL - BB Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Kasımpaşa yenilgisinden sonra yaptığı açıklamada, "İşimiz her geçen gün zorlaşıyor.
- Hamza Hamzaoğlu
: "Ümidimizi canlı tutmaya çalışıyoruz"
İSTANBUL - BB Erzurumspor
Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Kasımpaşa
yenilgisinden sonra yaptığı açıklamada, "İşimiz her geçen gün zorlaşıyor. Ama ümidimizi canlı tutmaya çalışıyoruz. Ne olacağını bilemeyiz" dedi.
BB Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzoğlu, "Alanyaspor
ve Trabzonspor
maçlarını kaybettikten sonra bu maçta ümitliydik. Alabilseydik farklı noktalara taşıyacaktı ama başaramadık. Oyuncularım ellerinden geleni yaptı. Gol yollarındaki sıkıntımız, çok gol yememiz bu maçta da başımıza geldi. İşimiz her geçen gün zorlaşıyor. Ama ümidimizi canlı tutmaya çalışıyoruz. Ne olacağını bilemeyiz. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Oyuncularımız üzgün, biz de üzgünüz. Kasımpaşa'yı tebrik ederim" diye konuştu.
Hamzaoğlu ayrıca hakem Zorbay Küçük'ün iyi maç yönettiğini söyledi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:22 Kaynak: İHA
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe Tepkisi: Maşallah Rekor Kırıyorlar
Hasan Ali Kaldırım, Maç Sonunda İsyan Etti
Fenerbahçe Maçında Çıkan Arbede Sonucu Küçük Çocuk Şoka Girdi
Nabil Dirar Kart Görmeyince Galatasaraylı Taraftarlar, Mete Kalkavan'a Tepki Gösterdi!