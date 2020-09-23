Hamza Hamzaoğlu: "Üzerine koyarak giden bir takım durumundayız" - Son Dakika

Hamza Hamzaoğlu: "Üzerine koyarak giden bir takım durumundayız"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, haftalar ilerledikçe daha iyi duruma geleceklerini söyleyerek, "Bakıldığında oyun formatımızda ve kimliğimizde sorun yok. Üzerine koyarak giden bir takım durumundayız. Transferde aramıza katılacak oyuncular olacak.

Hamza Hamzaoğlu:

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, haftalar ilerledikçe daha iyi duruma geleceklerini söyleyerek, "Bakıldığında oyun formatımızda ve kimliğimizde sorun yok. Üzerine koyarak giden bir takım durumundayız. Transferde aramıza katılacak oyuncular olacak. Bu anlamda yönetim kurulumuzun görüşmeleri devam ediyor" dedi.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, takımdaki son durumla ilgili kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Geçen hafta sahalarında Göztepe ile berabere kaldıklarını hatırlatan Hamzaoğlu, "Ligde 2 haftayı geride bıraktık. Bakıldığında oyun formatımızda ve kimliğimizde sorun yok. Üzerine koyarak giden bir takım durumundayız. Göztepe karşısında bölüm bölüm iyi işler yaptık. Tabii henüz hazır olmayan arkadaşlarımızın olduğunun da farkındayız. O isimlerin de hazır hale gelmesiyle daha iyi duruma geleceğimizi söyleyebilirim. Şimdi önümüzde bulunan Trabzonspor müsabakasını düşünüyoruz. Trabzonspor her zaman ligin iddialı ve güçlü ekibi olarak var olmuştur. Biz oradan güzel bir oyun ve skorla dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"TRANSFERDE ARAMIZA KATILACAK OYUNCULAR OLACAK"

Hamzaoğlu, kadroya yapacakları takviyelerle daha iyi duruma geleceklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Transferde aramıza katılacak oyuncular olacak. Bu anlamda yönetim kurulumuzun görüşmeleri devam ediyor. Bu isimlerin aramıza katılmasıyla daha iyi duruma geleceğimizi düşünüyorum. Lig uzun bir maraton, bu anlamda bütün futbolcularımıza ihtiyacımız olacak. Amacımız her oyuncumuzu hazır tutmak."

(Mehmet Türel/İHA)

Yeni Malatyaspor, Hamza Hamzaoğlu, Göztepe, oyunlar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 12:21 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hamza Hamzaoğlu: 'Üzerine koyarak giden bir takım durumundayız' - Son Dakika Spor

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