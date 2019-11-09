Hamza Hamzaoğlu: 'Yabancı sınırı kalksın'

Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 yenen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Sahamızdaki ilk galibiyet olduğu için son derece mutluyuz. Bu galibiyet güzel günlerin başlangıcı olsun." dedi.



Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Maça iyi başladıklarını anlatan Hamzaoğlu, "Ancak golden sonra tekrar geriye yaslanma, rakibin üstünlüğünü kabul etme durumuna geldik. Çok iyi oynadığımızı söyleyemeyeceğim fakat bu tür maçlar zordur. Bunun da farkındayız. Takım olarak iyi mücadele ettik. 1-1'den sonra teslim olmadık, zorda olsa golü bulduk. Güzel bir galibiyet aldık. Sahamızdaki ilk galibiyet olduğu için son derece mutluyuz. Bu galibiyet güzel günlerin başlangıcı olsun." diye konuştu.



Hamzaoğlu, sahaya Atatürk imzalı formayla çıktıklarını hatırlatarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygıyla andıklarını belirtti.



Milli arayı iyi değerlendirmek istediklerini vurgulayan Hamzaoğlu, "İstediğimiz oyunu oynayabilmemiz için biraz zamana ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.



Gençlerbirliği'nin başında ikinci maçına çıkan Hamzaoğlu, "Potansiyeli olan bir takımımız var. Sadece bu potansiyeli bugüne kadar açığa çıkarmadılar. Analizlerimizi yaptık, takımın neden bu sonuçları aldığını araştırdık. Kendimizce bazı sebepler bulduk. Oyuncuların üzerindeki öz güveni fazla kısıtlamadan belli başlı şeyleri yapacağız. Biraz daha disiplinli olacağız, beraber oynayacağız." ifadelerini kullandı.



Hamzaoğlu, yabancı futbolcu kuralıyla ilgili soru üzerine, takımların ihtiyaçları kadar yabancı oyuncu transfer etmeleri gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Kuralın hatası değil, bizlerin hatası. Serbestlikten yanayım, yabancı sınırı kalksın ama biz ihtiyacımız kadar alalım. Kendi değerlerimizi göz ardı etmeyelim. Öncelikle onlara o şansı verelim. Yabancı oyuncular bize çok şey katıyor ama ihtiyacımız kadar alırsak bunu doğru kullanabiliriz. Maalesef bu durumu doğru yönettiğimizi söyleyemeyeceğim. Ülke olarak bunu yönetemiyoruz. Niye kendi kurallarımızı kendimiz koyamıyoruz. Serbest olduğunda 28 yabancı oyuncu almak zorunda mı kalacaksınız? 5 lazımsa 5, 7 lazımsa 7? Buna göre hareket etmek lazım. Kendimize çeki düzen vermek zorundayız. Bu bir gerçek."



Uygun: "Oyun anlayışında problemlerimiz var"?



İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise sakatlıklar nedeniyle kadroda değişikliklere gitmek zorunda kaldıklarına işaret etti.



Önemli bir maça çıktıklarını söyleyen Uygun, "Zaten genel anlamdaki bazı sıkıntılarımız ve kadro yapısıyla ilgili yaşadığımız sıkıntı gerçek performansımızı vermemizi zorladı." dedi.



Taktiksel değişiklikler yaparak ilk 20 dakikadan sonra oyunun gidişatını lehlerine çevirmeye başladıklarını anlatan Uygun, "Sonrasında iki gencimizi oyuna aldık. Biri asisti yaptı, diğeri de lig tarihindeki en genç golcü oldu. Onlar adına sevindirici. İnşallah bunları daha çok çoğaltacağız. Kazanmamız gerekiyordu. Yukarıdaki puan farkını kapatma şansını yakalayacaktık. Dersler çıkartacağız, çok çalışmaya ihtiyacımız var. Genel kuvvet ve oyun anlayışında problemlerimiz var. Bunları geliştirerek milli maç arasını değerlendirip daha ileriye gideceğiz. Devre arasına kadar hedef olarak belirlediğimiz en az 15 puanı toplamış olmamız lazım." şeklinde görüş belirtti.



Uygun, genç futbolcuların performanslarıyla ilgili soru üzerine şöyle konuştu:



"2007'den bu yana proje söylüyorum. Türkiye liginde proje söylemesi gereken hocaların hiçbiri söylemiyor. Hakemler 'profesyonel olsun' dedim. Altyapı hocalarının maaşlarını futbol federasyonu vermek zorunda. Yabancıdan kestiğiniz 3 milyon, 5 milyon var. Altyapıdaki hocam 2 bin lira maaşını alacak mı? Eğitim vermemiz lazım. Türk gencinin hepsi yetenekli. UEFA şampiyonluğunu kazandığımızda 3-4 yabancı vardı. Biz gençlerimize güvenmezsek, onlara iyi eğitim vermezsek, iyi imkan sağlamazsak çıkmaz. Yönetici, fazlasını harcarsa sorumlusu o olacak. Aslında şu an ülkemizin savaşta olması münasebetiyle bizim için futbolun çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii ki herkes kendine göre bir mücadele veriyor. Allah askerimize zeval vermesin, ayağına taş değdirmesin."