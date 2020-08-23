Hamza Hamzaoğlu: "Yıllardır yurt dışına gitmeyi arzuluyorum" (2) - Son Dakika

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, yıllardır yurt dışında takım çalıştırmayı arzuladığını söyledi.

Hamzaoğlu, Malatya temsilcisinin Bolu'da yeni sezon için gerçekleştirdiği kampta AA muhabirine açıklamada bulundu.

Türk insanına güvenilmesi gerektiğini dile getiren deneyimli teknik adam, "Biz oyuncularımıza, kulüpler de bizim teknik direktörlerimize güvenmeli. Yabancılardan aşağıda kalır hiçbir tarafımız yok. Dışarıdan içeriye fazla bir akış var ama içeriden dışarıya maalesef bir engel var ve aşamıyoruz. Yıllardır yurt dışına gitmeyi arzuluyorum. Fakat bir türlü sonunda olmuyor." ifadelerini kullandı.

Genç Türk futbolcuların yavaş yavaş yurt dışına çıkmaya başladığına değinen Hamzaoğlu, şöyle devam etti:

"İyi oynayan genç oyuncular oradaki kulüplerin dikkatini çekiyor ve Türkiye'ye dönüp bakıyorlar. İstiyoruz ki biz de antrenörler olarak bir açılalım, yurt dışına gidelim. Orada bir Türk antrenörünün neler yapabileceğini ispatlayalım, gösterelim. En azından kendimize bunu bir gösterme şansını yakalayalım. Burada bir şeyler yapıyoruz, belli bir noktaya kadar da ulaşabiliyoruz belki ama yurt dışında, o arenada ne yapacağımızı merak ediyorum ve fırsatım olursa değerlendirmeyi de düşünüyorum."

Türk teknik direktörlerin Avrupa'ya açılması için hem kulüplerin hem de milli takımın başarılı olması gerektiğini anlatan Hamza Hamzaoğlu, "Öncelikle kulüplerimizin UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde başarı yakalaması gerekiyor. Ancak o zaman dönüp takımlarımıza, futbolcularımıza ve antrenörlerimize bakarlar. Bunun için de kulüplerimizin güçlü olması, ayakları üzerinde durabilmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"Takım, umduğumuzdan daha iyi durumda"

Hamza Hamzaoğlu, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un umduğundan iyi durumda olduğunu dile getirdi.

Takımda dördüncü gününü geçirdiğini hatırlatan Hamzaoğlu, ekonomik anlamda takımların ayakları üzerinde durabilmesinin önemini hatırlattı.

Sürekli yoğun tempoda çalıştıklarını ve kamp ortamının iyi geçtiğini vurgulayan deneyimli teknik adam, "Takımı oldukça iyi buldum. Oldukça istekli ve arzulu çalışıyorlar. Takım, umduğumuzdan daha iyi durumda. Geçtiğimiz sezonu olumsuz bir şekilde bitiren bir Malatyaspor vardı ama oyuncularımız o süreci atlatmış görünüyor." diye konuştu.

50 yaşındaki teknik direktör, Süper Lig'de bu sezonun 21 takımla oynanacak olmasına olumlu açıdan bakılması gerektiğini ifade etti.

Futbolcuların biraz daha fazla yorulacakları bir sezon geçirileceğini aktaran Hamzaoğlu, "Bu durum az forma şansı bulan oyuncular için bence bir şans ve fırsat. En azından onlar bu fırsatı iyi değerlendirebilir, biz de yeni oyuncular kazanabiliriz. Türk futbolu yeni oyuncular kazanabilir. Bundan dolayı duruma iyi tarafından bakarak iyi şekilde değerlendirmek lazım." şeklinde görüş belirtti.

"Gökhan Töre ayrılmayı düşünüyor"

Hamza Hamzaoğlu, transferi gündemde olan Gökhan Töre'nin takımdan ayrılmayı düşündüğünü söyledi.

Kampa geldiğinde Gökhan'ın orada bulunmadığını vurgulayan Hamzaoğlu, oyuncuyla herhangi bir görüşme yapmadığını dile getirdi.

Kendisinin şu anda kampta bulunan oyuncularla ilgilenmesi gerektiğinin altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, "Gökhan Töre ayrılmayı düşünüyor. O konuda yönetim kurulu gerekeni yapacak. Ben kendisiyle henüz görüşmedim çünkü geldiğimde yoktu. Burada şu anda olan oyuncularımla ilgilenmek zorundayım. Mevcut oyuncularımı iyi tanımak zorundayım. İlerleyen günlerde Gökhan'la da görüşürüz." diye konuştu.

Hamzaoğlu, Süper Lig ile TFF 1. Lig arasında gelir açısından büyük uçurum bulunduğunu ve bu durumun teknik direktörlere genç futbolcu oynatma konusunda zorluk yaşattığını dile getirdi.

Kadroda eksikliklerinin bulunduğunu ve transfer çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran deneyimli teknik adam, birkaç gün içerisinde kampın hareketleneceğini kaydetti.

Kulüplerin maddi zorluklarına çözüm bulunması gerektiğini de anlatan Hamzaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sezon taraftarımıza iyi bir Malatyaspor izletmeye çalışacağız. Hücum eden, kendi oyununu rakibe kabul ettirebilen bir takım olacağız. Bizden güçlü rakiplerimiz olacak, bizden o gün daha iyi oynayan rakiplerimiz de mutlaka olacak ama onları da tebrik edeceğiz. Biz saygı duyulan takımı ve mesleği için mücadele eden, sahada birlikte hareket eden bir takım olmaya gayret edeceğiz. İnşallah bunu başarırız."