Hamza Hamzaoğlu: "Zor da olsa 1 gol bulduk ve maçı kazandık" - Son Dakika
Son Dakika Spor Hamza Hamzaoğlu: 'Zor da olsa 1 gol bulduk ve maçı kazandık' - Son Dakika Spor

Hamza Hamzaoğlu: "Zor da olsa 1 gol bulduk ve maçı kazandık"

6 saat önce

Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, "Zor da olsa penaltından 1 gol bulduk ve maçı kazandık" dedi.

Hamza Hamzaoğlu:

Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, "Zor da olsa penaltından 1 gol bulduk ve maçı kazandık" dedi.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Öncelikle haberi şimdi aldım Elazığ'da yaşanan 6.8'lik deprem bayağı şiddetli olmuş. İnşallah can kaybı olmadan depremi atlatırız. İlhan başkanımızın 3'üncü yılında ona böyle zor bir maçta galibiyet hediye etmek her şeyden önce bizleri mutlu etti. İnşallah o da orada biraz olsun mutlu olmuştur. Çünkü büyük emekler sonucunda ortaya çıkardığı bu kulübün yaşaması, Türkiye örnek olacak şekilde yönetilmesi ve gelecek yıllara taşınması önemli bir durum. Bu değerli kulübü de o günlere biz ve bizden sonra gelecek olanlar hem yönetimler hem antrenörler hem oyuncular inşallah layıkıyla taşırız" ifadelerini kullandı.


"Lige döndüğümüzü bugün gördük"


Geçen haftaki mağlubiyet sonrası alınan Gaziantep FK galibiyetinin çok önemli olduğunu dile getiren Hamzaoğlu, "Gaziantep takımı maçtan önce de söylemiştim. Tam deplasman, kontra atak takımı ve çok tehlikeli oyunculara sahip. Geride sağlam, kalabalık savunma yapıp hızlı oyuncularla gole gitmeyi planlayan bir takım. Maçtan önce bugün bizim için çok da kolay maç anlamına gelmiyordu. Biz bu geride kalabalık savunmayı aşmak için hafta içinde hem kanatlardan, hem şutlar hem ara pasları deneyelim diye konuştuk ve çalıştık. Zor da olsa penaltından da olsa 1 gol bulduk ve maçı kazandık. Geçen haftaki mağlubiyetten sonra bu maç çok daha önem kazanmıştı. Bu galibiyet çok daha anlam kazandı. Şimdi buradan 3 puan alıp önümüzde Başakşehir ve Trabzonspor maçları var. Onlar çok daha zor geçecek, onlara daha güvenli hazırlanmamıza sebep olacak. Lige döndüğümüzü bugün gördük. İnşallah önümüzdeki haftalarda iyi mücadele eden bir Gençlerbirliği ortaya koyarız" diyerek açıklamalarını sonlandırdı. - ANKARA

Hamza Hamzaoğlu, Gençlerbirliği, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:00 Kaynak: İHA
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