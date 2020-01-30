Hamza Korkmaz, İşitme Engelliler Güreş Şampiyonasında Türkiye Üçüncüsü - Son Dakika
Son Dakika Spor Hamza Korkmaz, İşitme Engelliler Güreş Şampiyonasında Türkiye Üçüncüsü - Son Dakika Spor

Hamza Korkmaz, İşitme Engelliler Güreş Şampiyonasında Türkiye Üçüncüsü

6 saat önce

Türkiye İşitme Engeliler Spor Federasyonu tarafından Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye Greko-Romen Güreş Şampiyonasında Kayseri Güreş Eğitim Merkezinde çalışmalarını sürdüren Talas Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Hamza Korkmaz Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Hamza Korkmaz, İşitme Engelliler Güreş Şampiyonasında Türkiye Üçüncüsü, System.String[]

Türkiye İşitme Engeliler Spor Federasyonu tarafından Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye Greko-Romen Güreş Şampiyonasında Kayseri Güreş Eğitim Merkezinde çalışmalarını sürdüren Talas Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Hamza Korkmaz Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.


Türkiye Greko- Romen Güreş Şampiyonası 24 - 26 Ocak 2020 tarihleri arasında Afyonkarahisar'da yapıldı. Şampiyonaya ilimizi temsilen katılan Talas Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Hamza Korkmaz 60 kg'da Türkiye üçüncüsü oldu. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Türkiye üçüncüsü olan sporcumuz Hamza Korkmaz ve Antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Türkiye, Talas, Afyon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Irkçı Yunan milletvekilinin Türk bayrağını yırtmasına Türkiye'den ilk tepki
Depremde iki kişiyi enkazdan çıkaran Suriyeli Mahmud'un ailesi evsiz kaldı AKUT'un deprem anında hayat kurtaran uygulamasına büyük ilgi! Yüz binlerce kişi indirdi İntihar şovmeni bu defa da Bilecik'te sahneye çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 16:46:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hamza Korkmaz, İşitme Engelliler Güreş Şampiyonasında Türkiye Üçüncüsü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]