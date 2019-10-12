Son Dakika Haberleri: Hamza tümeninden sivillere bizim hesabımız sizlerle değil, ypgpkk ile
Son Dakika Güncel Hamza tümeninden sivillere bizim hesabımız sizlerle değil, ypgpkk ile

Hamza tümeninden sivillere bizim hesabımız sizlerle değil, ypgpkk ile

53 dakika önce

Hamza Tümeninden sivillere Bizim hesabımız sizlerle değil, YPGPKK ileHasan DÖNMEZ RESULAYN (Suriye), (DHA)- Barış Pınarı Harekatı'nda Türk ordusu ile birlikte savaşan Suriye Milli Ordusu komutanlarından Hasan Abdullah Külli, terör örgütü YPGPKK'nın kontrol ettiği bölgede yaşayan sivillere...

Hamza Tümeninden sivillere Bizim hesabımız sizlerle değil, YPGPKK ile

Hasan DÖNMEZ RESULAYN (Suriye), (DHA)- Barış Pınarı Harekatı'nda Türk ordusu ile birlikte savaşan Suriye Milli Ordusu komutanlarından Hasan Abdullah Külli, terör örgütü YPGPKK'nın kontrol ettiği bölgede yaşayan sivillere Kürtçe seslenerek 'Korkmayın, bizim hesabımız sizlerle değil, terör örgütü YPGPKK' ile dedi.

Suriye Milli Ordusu El Hamza Özel Kuvvetler Tümeni bünyesindeki 'Kürt Şahinleri Tugayı' komutanı Hasan Abdullah Külli, Suriye'de Resulayn ilçesinden Kürtçe seslendi. Sivillere Suriye Milli Ordusu'ndan korkmamalarını isteyen Külli, 'Kürt kardeşlerim müsterih olsunlar. Bizim hesabımız terör örgütü YPGPKK ile. Terörün başını ezeceğiz, kardeşlerimizi ise kucaklayacağız. Biz de Kürt olarak buraya savaşmaya geldik. Afrin'de olduğu gibi sizi kurtaracağız' dedi.

Hamza tümeninden sivillere bizim hesabımız sizlerle değil, ypgpkk ile

Suriye, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:07 Kaynak: DHA
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