Üye Girişi
Hamza Yazıcı: Benim yarışım kendimle - Son Dakika

Hamza Yazıcı: Benim yarışım kendimle

10.06.2021 08:54
Hamza Yazıcı: Benim yarışım kendimle, System.String[]

? Sizi "Camdaki Kız" dizisinde 'Tako' rolünde izliyoruz.

? Sizi "Camdaki Kız" dizisinde 'Tako' rolünde izliyoruz. Öncelikle bu rolü kabul etmenizdeki etkenleri konuşalım...

Senaryoyu okuduğumda Tako ve Muzo karakterleri beni çok heyecanlandırmıştı. Tako rolünü canlandırmamı istediklerinde de çok mutlu oldum.

? Tako'nun sizi cezbeden tarafı neydi?

Güç bağımlısı ve zeki biri oluşu beni cezbetti. Tanımak istedim Tako'yu.

? Peki rol için özel bir çalışma yaptınız mı?

Nadim Hoca'yla (Yönetmen Nadim Güç) konuştuktan sonra ilk arkadaşlarıma oynadım. Genelde öyle yaparım. Oynadığım her rol benim için özeldir aslında. Diğerlerine nasıl çalıştıysam Tako'ya da öyle çalıştım. Ama kravat bağlamak için özel çalışmalarım oldu. (Gülüyor) "Tako'dan ne öğrendin?" derseniz, kravat bağlamak diyebilirim.

ÇALIŞIRKEN NEFES ALDIĞIMI HİSSEDİYORUM

? İzleyici sizi "Çok Güzel Hareketler 2" programıyla tanıyıp sevdi. Komedi sonrası bir dramada oynamak sizi nasıl etkiledi? ve iki proje arasında oyunculuk açısından ne gibi farklar var?

"Çok Güzel Hareketler"de gördüğüm ilgiden dolayı mutluyum. Sahnedeyken yaşadığım aksiliklerin üstünü kapatabiliyorum, fakat kamera önünde öyle bir şansım pek olmuyor. Daha net ve kararlı olmak gerekiyor, çünkü kameradan hiçbir şey kaçmıyor. Bu yüzden daha fazla mesaisi var ama çok eğlenceli.

Yaptığım işleri komedi veya dram diye ayırmıyorum. Ben oyuncuyum, her rolü oynayabilmeliyim.

? Şu an hem "Çok Güzel Hareketler 2"de hem de "Camdaki Kız"da oynuyorsunuz. Nasıl yetişiyorsunuz çekimlere?

"Çok Güzel Hareketler" zaten bütün haftamızı almıyordu. Programın düzenini bozmayacak bir anlaşma yaptık en başında. Ben mutlu olduğum işi yapıyorum. Bundan sebep yetişmek mesele değil benim için. Tam aksine, çalışırken nefes aldığımı hissediyorum.

"SENİ SEVİYORUM AMA TAKO'YA GICIK OLUYORUM!"

? "Çok Güzel Hareketler 2"de sadece oyuncu değilsiniz, aynı zamanda canlandırdığınız skeçleri de yazıyorsunuz. Bu açıdan, bir senarist gözüyle Tako'ya katkınız oldu mu?

Oynarken gerçek ve doğal kalmaya çalışıyorum. Nasıl katkıda bulunabildiğim, izleyenlerin takdiridir. Yazmak için bilgi ve fikir sahibi olmak gerekiyor, bu da doğal olarak oyunculuğunuzu derinleştiren bir durum. Bir de oyuncu olarak senaryoyu okuduğunuzda, senaristin o sahneyi neden yazdığı sorusuna cevap bulabiliyorsunuz.

? Diziden sonra sokakta ve sosyal medyada ne gibi tepkiler almaya başladınız?

"Seni seviyorum ama Tako'ya gıcık oluyorum", "Çok Güzel Hareketler 2'de daha iyisin", "Boş ver sen komedi yap" gibi yorumlar alıyorum. Açıkçası bu beni daha çok ateşliyor.

Hamza Yazıcı: Benim yarışım kendimle

BENİM YARIŞIM KENDİMLE

? Oyunculuk serüveninize başladığınızda kendinize bir hedef koymuş muydunuz? Şu anda o hedefe ne kadar yakınsınız ya da ulaştınız mı?

Şu filmde oynamak ya da bu işi Amerika'da yapmak, benim için bir çıta değil.  Her zaman daha iyi oynayabilmek tek hedefim.Benim yarışım kendimle. Benim için bir tutku oyunculuk.

MEKSİKALILAR İÇİN BİR ÖĞÜNÜM

? Hatay-Antakyalısınız. Yemeklerle aranız iyi olmalı. Bu arada 'Tako' da bir Meksika yemeği ismi...

Hatay'ın acılı ekmeğinden çökeleğine, tuzlu yoğurdundan yeşil kırık zeytinine tüm yemeklerine hayranım. Evet, Meksikalılar için de bir öğünüm! (Gülüyor) 'Tako' denilince öyle tabii. Karakterimin ismi aslında Tacettin.

"KAYIT!" DENDİĞİ ANDA ROLE SARILAN İNSANLARIZ

? Çekimler nasıl geçiyor? En çok nelerden keyif alıyorsunuz?

Tüm arkadaşlarım, eğlenceli ve yetenekli oyuncular. "3, 2, 1" diye sayılırken kahkaha atıp, "Kayıt!" dendiği anda hiçbir şey olmamış gibi role ciddi şekilde sarılan insanlarız.

? Sinema ya da dizi sektöründe hayata geçirmek istediğiniz kendi projeleriniz var mı?

Yapmak istediğim dizi var, sinema var, tiyatro var. Var da var! (Gülüyor) Henüz aksiyon almadığım şeyleri anlatmak doğru olmaz diye düşünüyorum. Yoksa var.

? Son olarak "Camdaki Kız" izleyicilerine bir mesajınız var mı?

İzlediğiniz ve ilgi gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınız bizi geliştirir, onları eksik etmeyin. Mutluluklar sizinle olsun.

Hamza Yazıcı: Benim yarışım kendimle

Camdaki Kız, Yönetmen, Meksiko, Hatay, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Hamza Yazıcı: Benim yarışım kendimle - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Pizza yerken nefessiz kalan çocuğu Heimlich manevrasıyla böyle kurtardı 07:45 Pizza yerken nefessiz kalan çocuğu Heimlich manevrasıyla böyle kurtardı Survivor 2021'de son model arabanın sahibi belli oldu 07:36 Survivor 2021'de son model arabanın sahibi belli oldu Beyaz Saray: Erdoğan-Biden görüşmesi yüz yüze diplomasi için bir fırsat 05:42 Beyaz Saray: Erdoğan-Biden görüşmesi yüz yüze diplomasi için bir fırsat
Floyd Mayweather'in Logan Paul karşısında çaresizliğini dile getirdiği anlar milyonlarca etkileşim aldı 00:37 Floyd Mayweather'in Logan Paul karşısında çaresizliğini dile getirdiği anlar milyonlarca etkileşim aldı Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu 23:13 Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu Kaptan pilottan A Milli Takım'a tüyleri diken diken eden anons 22:35 Kaptan pilottan A Milli Takım'a tüyleri diken diken eden anons
18 haftalık hamile Bengü, bakanlığın uyarısına rağmen koronavirüs aşısı oldu 22:02 18 haftalık hamile Bengü, bakanlığın uyarısına rağmen koronavirüs aşısı oldu Ekranlara kilitleyecek MasterChef Türkiye için geri sayım başladı 20:37 Ekranlara kilitleyecek MasterChef Türkiye için geri sayım başladı

Son Dakika Haberleri
18:51 Denizli'de tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı öğrenci var
18:20 A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı yayınlandı! İşte beğeni yağan o klip
18:16 Turizm sektörünün beklediği açıklama geldi! Rusya: Türkiye ile karşılıklı uçuşların başlaması konusunda hemfikiriz
18:03 Son Dakika: Aşılamada yeni aşamaya geçildi! Yarından itibaren 45 yaş üstü aşılanmaya başlanacak
17:57 Futbol maçının ortasına paraşütçü indi! Hakemin sarı kart verdiği paraşütçü izleyenleri gülümsetti
17:55 Babasının yanına gitmek isteyen 3 yaşındaki Alperen'i annesinin sevgilisi döverek öldürmüş
17:54 Ekrem İmamoğlu'nu gören Trabzonlu kadın sevinç çığlıkları attı
17:25 Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği formayı Rusya, UEFA'ya şikayet etti
17:22 Araç muayene gecikme bedellerine yeni düzenleme geldi! 1 yıllık borç için 205 yerine 14 TL ödenecek
17:04 MASAK, SBK Holding ile ilgili 2 farklı rapor düzenlendiği iddialarını yalanladı
Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı         
08:50
Darbeyle sarsılan Myanmar'da askeri uçak çelik fabrikasının üzerine düştü: 13 kişi öldü, 16 kişi yaralandı Darbeyle sarsılan Myanmar'da askeri uçak çelik fabrikasının üzerine düştü: 13 kişi öldü, 16 kişi yaralandı         
07:36
Lösemili öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 4'ü ağır 15 yaralı Lösemili öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 4'ü ağır 15 yaralı         
06:30
İşçi servisi mobilya mağazasına daldı: 12 yaralı İşçi servisi mobilya mağazasına daldı: 12 yaralı         
02:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap veren İmamoğlu, bu sefer yeni video ile karşı atağa geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap veren İmamoğlu, bu sefer yeni video ile karşı atağa geçti         
23:40
Fenerbahçe'nin gündemindeki orta saha Oussama Tannane, İstanbul'a geldi Fenerbahçe'nin gündemindeki orta saha Oussama Tannane, İstanbul'a geldi         
23:09
40 yaşındaki Güzide Duran, bikinili pozlarıyla gençlere meydan okudu 40 yaşındaki Güzide Duran, bikinili pozlarıyla gençlere meydan okudu         
22:20
Aldatıldığı iddiaları sonrası boşanan Ebru Gündeş'ten kafaları karıştıran paylaşım Aldatıldığı iddiaları sonrası boşanan Ebru Gündeş'ten kafaları karıştıran paylaşım         
21:23
Fenerbahçe, 9 yabancı futbolcusuyla yolları ayırıyor Fenerbahçe, 9 yabancı futbolcusuyla yolları ayırıyor         
20:29
Rus iş insanından Türkiye'de dev yatırım! Getir'in 35 milyon dolarlık payını aldı Rus iş insanından Türkiye'de dev yatırım! Getir'in 35 milyon dolarlık payını aldı         
19:10
İngiltere'de koronavirüs vakaları bir hafta içinde yüzde 74 arttı İngiltere'de koronavirüs vakaları bir hafta içinde yüzde 74 arttı         
19:05
Aşkın Tarifi'nin Naz'ı Serra Arıtürk'ün eski aşkı genç YouTuber çıktı Aşkın Tarifi'nin Naz'ı Serra Arıtürk'ün eski aşkı genç YouTuber çıktı         
18:20
Otomobil adeta uçtu! 3 pazarcının korkunç şekilde öldüğü kaza görüntülendi Otomobil adeta uçtu! 3 pazarcının korkunç şekilde öldüğü kaza görüntülendi         
17:28
'7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm '7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm         
15:35
Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım         
15:06
Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum         
14:51
5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu! 5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu!         
14:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2021 09:00:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hamza Yazıcı: Benim yarışım kendimle - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement