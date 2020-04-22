Hamza Yerlikaya'dan Abdurrahim Albayrak'a cevap: Amatör branşları kapatmak çözüm değil - Son Dakika
Son Dakika Spor Hamza Yerlikaya'dan Abdurrahim Albayrak'a cevap: Amatör branşları kapatmak çözüm değil - Son Dakika Spor

Hamza Yerlikaya'dan Abdurrahim Albayrak'a cevap: Amatör branşları kapatmak çözüm değil

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya koronavirüs sürecinde günlerinin nasıl geçtiğinden olimpiyat yolundaki sporcuların yapması gerekenlere ve spor ekonomisinden amatör branşların geleceğine kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Hamza Yerlikaya'dan Abdurrahim Albayrak'a cevap: Amatör branşları kapatmak çözüm değil, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya koronavirüs sürecinde günlerinin nasıl geçtiğinden olimpiyat yolundaki sporcuların yapması gerekenlere ve spor ekonomisinden amatör branşların geleceğine kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.


"GÜNLERİMİZİ ÇOCUKLARLA SPOR YAPARAK, KİTAP OKUYARAK GEÇİRİYORUZ"


Koronavirüs sürecinde herkes gibi evde olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, "Dünyayı sarmış olan bir korona tehdidi küresel bir hastalık. Biz de ülke olarak bununla mücadelede kararlıyız ve mücadelemizi sürdürüyoruz. Biz de herkes gibi evimizdeyiz, ailemizle birlikteyiz. Evde kalıp daha güvende kalma ortamı sağlıyoruz. Hem çocuklar hem de hanım bu konuda gerçekten şaşkınlar. Uzun zamandan beri evde hiç böyle uzun kalamadık. Evde çocuklarımızla spor yapıyoruz. Aynı zamanda çocuklarımıza kitap okuyoruz" diye konuştu.


"ÖĞLEDEN ÖNCE ÇAMAŞIR, BULAŞIK BANA AİT"


Ev işlerinde eşine yardımcı olduğunu anlatan Hamza Yerlikaya, "Öğleden önce çamaşır, bulaşık bana ait; öğleden sonra hanıma ait. Görev alanımızı paylaştık. Bulaşıkları tertemiz pırıl pırıl yıkıyorum. Yemek yapma konusunda elimiz de gelişti. Böyle giderse zaten aşçılık noktasında da temizlik noktasında da bir uzmanlık alanımız daha oluşacak. Şu anda bol bol yumurta kırıyorum, menemen yapıyorum. Ama güzel temizlik yapıyorum" ifadelerini kullandı.


"SPORCULARIMIZ PANİĞE KAPILMASIN; KAYBOLAN BİR ŞEY YOK"


" Türkiye'de sporcularımız paniğe kapılmış olabilir" diyen ve buna gerek olmadığını vurgulayan Yerlikaya, "2021 Temmuz'da başlayacak Ağustos'ta bitecek gibi bir olimpiyatlara tarih verildi ama bu hastalığın seyri nasıl olacak, bu hastalığın seyri 2020'nin sonuna kadar mı gelecek yoksa 2021'e mi gidecek, bunun algısı ne kadar olacak, toplumdaki psikolojisi ne kadar olacak; toplum birbirine temas edemez durumda. Bunları baz alarak yorum yapmak lazım. Türkiye'de sporcularımız şu panik içerisine düşmüş olabilir, zaman zaman biz de spor yaparken o paniğin içine düşüyorduk. 'Biz hazırlanamıyoruz, olimpiyatlara hazırlanamıyoruz, şartlarımız eşit değil' gibi düşünüyor olabilirler. Asla böyle bir düşünceye sahip olmasınlar. Dünyadaki bütün sporcular şu anda kendi evlerinde yapabildiklerince egzersiz yapmaya, yapabildiklerince eğer imkanları varsa ev ortamlarında kondisyon çalışmaya devam ediyorlar. Kaybolan bir şey yok. Avrupa'daki sporcularla bu konudaki şartlar eşit. Onlar da çalışamıyor. Bizimkiler de antrenman yapamıyor. Zaten süreçte var. Olimpiyatları olan bu süre içerisinde sporcularımız eski performanslarına kavuşacaktır. Rakipleri de aynı durumda, bunu da iyi anlamak lazım" dedi.


"İNTERNET ÜZERİNDEN ANTRENMAN YAPTIRMAYI DOĞRU BULMUYORUM"


İnternet üzerinden video konferans yöntemiyle sporculara antrenman yaptırılması konusuna da değinen Bakan Yardımcısı Yerlikaya, "Geçenlerde sosyal medyada vardı, sağda solda duyuyoruz; internet üzerinden sporculara eğitim vermek. Bunu ilk duyduğumda acaba nasıl olabilir diye düşündüm. Ben de haberin detayına baktım, bu kadar saçma bir haber olabilir mi; internet üzerinden sporcuyu motive etmek, internet üzerinden sporcuya antrenman yaptırmak. Bu tarz konulara da asla kulak vermesinler. Gençlik ve Spor Bakanlığı gerekli açıklamaları gerekli zamanlarda yapacaktır. Toplumda bir popülasyon oluşturmak için yapılan bu söylemler doğru değil. Telekonferansla çocuğa antrenman yaptırmak hele ki bazı branşlarda mümkün değildir. Bu noktada biraz daha duyarlı biraz daha aklıselim olmak lazım. 2021'de yapılacak olimpiyatlar için kaybolan bir şey yok. Çünkü öncesinde de kalifikasyon turnuvalarının son döneminin tamamlanması gerekiyor. Tamamlanamadığı müddetçe olimpiyat da yapılamaz" diye konuştu.


"DÜNYADA HERKES EŞİT ŞARTLARDA HAZIRLANIP, OLİMPİYAT MÜCADELESİ VERECEK"


Hamza Yerlikaya, 'Olimpiyatların ertelenme süreci sakat sporcularımız için bir fırsat yaratır mı?' sorusuna ise şöyle cevap verdi:


"Tabii o şekilde düşünmemek lazım. Burada sakat olan bir Taha Akgül kardeşimiz var, omzundan rahatsızlandı. Aynı zamanda da İbrahim Çolak omzundan bir operasyon geçirdi. Yani şu sürecin ilerlemesi bizim lehimize, sporcularımızın daha hızlı hazırlanabilmesi, sağlığına aynı zamanda performansına hızlı geçebilmesi için tabii bizim için önemli bir süreç. Bu anlamda baktığınızda bu iki sporcumuz için lehine ama dünya standartları böyle. Şu anda dünyada kimse spor antrenmanı yapmıyor, yapamıyor. İmkan olanaklar buna müsaade etmiyor. Hal böyleyken herkes eşit şartlarda hazırlanacak, olimpiyata katılıp mücadelesini verecek."


"SPORCULARA PSİKOLOGLARLA TERAPİ UYGULAYACAĞIZ"


Koronavirüs sürecinden sonra sporculara terapi uygulanacağını söyleyen Yerlikaya, "Bunu tabii psikologlarla destekleyerek, çocuklara zaman zaman terapi uygulayarak, bizler de gideceğiz kamplarda sporcularımızla konuşacağız. Biz de sakatlık yaşadığımızda, uzun zaman minderden uzak kaldığımızda ve sonra geldiğimizde problemler yaşıyorduk. İşte bunun handikaplarını anlatacağız, olması gerektiğini anlatacağız. Bizim Türk toplumu kısa zamanda adapte olabilen, bulunmuş olduğu ortama hemen ısınabilen bir toplum. Ben inanıyorum ki bu anlamda da biz bunu fırsata çevireceğiz. Kamplar devam edecek, organizasyonlar devam edecek, turnuvalar devam edecek, federasyonların faaliyetlerine tam gaz devam edecek. Koronavirüs geçtikten sonra faaliyetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.


"AMATÖR BRANŞ KAPATMAK ÇÖZÜM DEĞİLDİR"


Galatasaray İkinci Başkanı Abrurrahim Albayrak'ın amatör şubelerin kapatılması gerektiği yönündeki açıklamasını da değerlendiren Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, şunları kaydetti:


"Ben o açıklamayı talihsiz bir açıklama olarak kabul ediyorum. Amatör spor branşında kaç tane sporcu istihdam ediyorsun ve bunların kaç tanesi olimpiyata hazırlanıyor? Çünkü bizim büyük kulüplerimizin amatör branşlarının içinde olimpiyata hazırlanan sporcular var. Çocukların olimpiyata gitmesini sekteye uğratmak, o çocukları psikolojik olarak bunalıma sokmak ne kadar doğru. Bu kararı alırken şahsi karar olarak mı aldın, yönetim kurulu kararı olarak mı aldın ya da divanda mı bu karar oylandı ya da bu senin şahsi görüşün mü? Toplumun zor günlerinde infial oluşturabilecek söylemlerden mümkün mertebe uzak durmak lazım. Ülkemizde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'un amatör spora çok ciddi destekleri var. Devletimiz de kulüplerimize ciddi destekler veriyor amatör sporu desteklemesi için, oradaki sporcuları istihdam ettirmesi için. Oradaki sporculara daha huzurlu ortam oluşturabilmesi için çok ciddi destekler veriyor. Bu destekler hızlı bir şekilde devam edecek. Yani bunu kapatıp atmak çözüm müdür? ya da kapattın diyelim, bütün mali problemin çözüldü mü? Böyle büyük bir çatı içerisinde diyelim ki 150-200 tane sporcu barındırıyorsun. Bu arkadaşları kapattın ve hepsini kapının önüne koydun, bu senin mali disiplinin oluşturdu mu, senin kulübünün ayakta durmasını sağlıyor mu? Söylerken duygusal değil de biraz daha mantık üzerinden konuşmak lazım. Ben doğru görmüyorum. Türkiye'de spor bir bütündür; amatör sporu kapatmak çözüm değildir. Böyle bir noktada iken hele amatör sporu kapatmak... Devletten herhangi bir destek almıyorum deme şansın da yok. Devlet sana zaten istediğin hele ki özellikle Cumhurbaşkanımız amatöre bu kadar katkı sağlıyorken, amatöre bu kadar katkı sağlama ortamı hazırlamışken, koskoca bir kulübün başkan vekilinin bu tarz açıklamasını doğru bulmadım. Her şey bitti, bütün giderler bitti amatör sporcular sırtımıza yük mü oldu? Çok yanlış. Hiç hoş olmayacak bir açıklamaydı. Ben Abdurahim başkanı da iyi tanırım. O anlık bir söylemdir, bunun devamının olmayacağını tahmin ediyorum."


"FEDERASYONLARIN OLAĞAN GENEL KURULU İLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPILIYOR"


Yerlikaya, bu yıl yapılması planlanan federasyonların olağan genel kurullarının durumuna ilişkin ise "Bu konuda kanun değişikliği lazımsa kanun değişikliği yapılacak, yönetmelikse yönetmelik değişiklikleri yapılacak. Bu konuda ortalıkta çok yorum yapmanın ve bir kriz ortamı oluşturmanın bir anlamı yok. Şimdi o boşluk içinde Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak çalışması yapılıyor. O boşluk da yakında dolacak inşallah" dedi.


"HERKESİ EVİNDE SPORLA SAĞLIKLI KALMAYA DAVET EDİYORUM"


Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, koronavirüs salgınına karşı evde kalınması vurgusu yaparak sözlerini şöyle tamamladı:


"Koronavirüs ile mücadele süreci elimizi kolumuzu bağladı ama bu süreç geçtikten sonra oturacağız, bütün federasyonlarımızla bir araya geleceğiz. Önce yol haritamızı belirleyeceğiz, ne yapmamız gerektiğini belirleyeceğiz. Nasıl bir yol haritası ile yürürsek kısa orta ve uzun vadede bunların hesabını yaparak sporcularımızla uygulayarak başlayacağız. Sporcularımız, çocuklarımız panik olmasınlar. Herkesi evinde kalmaya, sporla kalmaya, sağlıklı kalmaya davet ediyorum. Hem spor yapalım hem kitaplarımızı okuyalım. Okuyarak evimizde kalalım ve güvende kalalım. Devletimizin bize vermiş olduğu tavsiyeleri harfi harfine tutmaya devam edelim."

Hamza Yerlikaya, Koronavirüs, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 03:07 

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