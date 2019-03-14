Son Dakika Haberleri: Hamza Yerlikaya: "Hedefimiz Gençliğin Sporunu Dizayn Edebilmek"

Hamza Yerlikaya: "Hedefimiz Gençliğin Sporunu Dizayn Edebilmek"

31 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hedeflerinin 2023, 2051 ve 2071 Türkiye gençliğinin sporunu dizayn edebilmek olduğunu belirterek, "İnşallah Cumhurbaşkanımızın işaret etmiş olduğu bu yıllara hedeflere hızlı bir şekilde ulaşacağız" dedi.

Hamza Yerlikaya:
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hedeflerinin 2023, 2051 ve 2071 Türkiye gençliğinin sporunu dizayn edebilmek olduğunu belirterek, "İnşallah Cumhurbaşkanımızın işaret etmiş olduğu bu yıllara hedeflere hızlı bir şekilde ulaşacağız" dedi.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Yozgat'a gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Yozgat Gençlik Merkezi'nde sporcularla buluştu. Yerlikaya sporcularla sohbet edip taleplerini dinledi. Sportif alanda 2002 yılında başlayan tesisleşme hamlesinin her gün biraz daha genişlediğini belirten Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, "Tesislerimizin adetlerini her yıl üzerine koyarak artırıyoruz ve biz diyoruz ki gençlerimiz, sporcularımız, aileler çocuklarını spora teşvik etsin daha başarılı bir toplum spor seven, spora yönlenen kötü alışkanlıklardan uzak duran bir gençlik için teşvik ediyoruz. Görüyorsunuz çocuklarımız gençlerimiz salonlarımızda ve salonlarımız revaçta. Biz salonlarımızı 365 gün 24 saat kullanılmasını istiyoruz ve kullandırıyoruz. Biz başarılarla dolu seneler arzu ediyoruz. Bizim hedefimiz 2023, 2051 ve 2071 Türkiye'sinin gençliğini sporunu dizayn edebilmek. İnşallah Cumhurbaşkanımızın işaret etmiş olduğu bu yıllara hedeflere hızlı bir şekilde ulaşacağız" diye konuştu. - YOZGAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:01 Kaynak: İHA

Yozgat, Türkiye, Hamza Yerlikaya, Spor
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