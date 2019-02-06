Son Dakika Haberleri: Hamza Yerlikaya Sporcularla Buluştu

Hamza Yerlikaya Sporcularla Buluştu

18 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Sakarya'da sporcularla basketbol oynayıp, boks yaptı.

Hamza Yerlikaya Sporcularla Buluştu, System.String[]


Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Sakarya'da sporcularla basketbol oynayıp, boks yaptı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Sakarya'daki spor alanlarını ve tesisleri gezdi. Serdivan ilçesindeki Sakarya Spor Salonu'nda her branştan milli sporcularla buluşan Yerlikaya, genç sporculara tavsiyelerde bulundu. Basketbol sahasında minik oyuncularla bir araya gelen Yerlikaya, basketbol oynadı. Topu defalarca potaya yollayan ancak hiç çembere sokamayan Yerlikaya, "Bizden basketbolcu olmaz" dedi. Ziyaretin devamında boks, karate ve atıcılık salonlarını gezen Yerlikaya, eline taktığı boks eldivenleriyle bir süre idman yaptı.

Yerlikaya, Türkiye'de her mahalleye bir spor tesisi yapma hedeflerinin olduğunu belirterek, "Türkiye'de tesisleşmede bugüne kadar cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 16 yıllık iktidarımız döneminde son 60-70 yılda yapılamayanı biz 16 yıla sığdırdık. Türkiye sportif ve tesis alt yapısı olarak hemen hemen ihtiyaçlarının yüzde 80'ini karşılar haldeyiz. Yüzde yüzü hedefliyoruz, her kesime her yere her mahalleye artık kent sahaları spor alanları yapmayı arzu ediyoruz. Bu doğrultuda bakanlığımızla birlikte çalışıyoruz." diye konuştu.

Yerlikaya, ülkede sportif başarı beklentisi olduğunu ve yaptıkları çalışmalarla ülkeyi sportif başarıya götüreceklerini kaydederek, "Çağla'nın bir çağrısı olmuştu geldik. Cumhurbaşkanımızın emanet ettiği sporcuya sahip olabilmek, onunla istişare etmek konuşmak için geldik. Sporcularımızla bir araya geldik. Herkesin muhakkak bir beklentisi var. Türkiye'de insanların da sportif başarı beklentisi var. Arkamda gördüğünüz gibi tohumun, güzel temellerin ileriki zamanlarda yeşerip büyük başarılara doğru gideceği kanaatindeyim" şeklinde konuştu.

Bakan Yardımcısı Yerlikaya, ziyaret sonrasında Sakarya'dan ayrıldı. - Sakarya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:25 Kaynak: DHA

Sakarya, Hamza Yerlikaya, Spor
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