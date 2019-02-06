Son Dakika Haberleri: Hamza Yerlikaya Üniversitelilerle Buluştu

Hamza Yerlikaya Üniversitelilerle Buluştu

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, "İdealleriniz, hedefleriniz olsun, mücadele edecek azminiz olsun. Hedefsiz asla olmaz. Gençlik de kaldığı gibi kalmıyor.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, "İdealleriniz, hedefleriniz olsun, mücadele edecek azminiz olsun. Hedefsiz asla olmaz. Gençlik de kaldığı gibi kalmıyor." dedi.

Sakarya Olimpik Yüzme Havuzu'nda incelemelerde bulunan Yerlikaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel'den bilgi aldı.

Down sendromlu milli yüzücü Fatma Çağla Demir ile burada bir araya gelen Yerlikaya, "Çağla'nın Cumhurbaşkanımıza yaptığı çağrı üzerine buraya geldik, Çağla'yı dinledik, taleplerini aldık, Ankara'ya götüreceğiz." dedi.

Demir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini kollarını açarak gösterdi.

Daha sonra Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret eden Yerlikaya, kentteki projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

"Mücadele edecek azminiz olsun"

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğrencilerle bir araya gelen Yerlikaya, sporun birleştirici gücü olduğunu söyledi.

Öğrencilere yeteneklerini geliştirme tavsiyesinde bulunan Yerlikaya, başladıkları her işe inanmaları gerektiğini kaydetti.

İnanılmayan işin başarılamayacağını anlatan Yerlikaya, "İdealleriniz, hedefleriniz olsun, mücadele edecek azminiz olsun. Hedefsiz asla olmaz. Gençlik de kaldığı gibi kalmıyor." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, gençlerden hedeflerine ilerlerken yönlerini devlete dönmelerini istedi.

Yerlikaya, gençlerden hedeflerine ilerlerken yönlerini devlete dönmelerini istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:28 Kaynak: AA

Ankara, Sakarya, Hamza Yerlikaya, Güncel
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